Nadal cierra este miércoles el programa de la central ante Sinner

EFE/EPA/Clive Brunskill /Archivo

Roma, 11 may (EFE).- El español Rafael Nadal, nueve veces campeón, debutará este miércoles en el Masters 1.000 de Roma en el último partido de la pista central contra el italiano Jannik Sinner, con comienzo no antes de las 18.00 locales (16.00 GMT).

Nadal, número 3 del ránking mundial, regresa al Foro Itálico, donde ganó su primer título en 2005 contra el argentino Guillermo Coria, con un partido exigente ante Sinner, número 18, a sus 19 años la gran esperanza del tenis italiano.

El programa de este miércoles, al que no podrá asistir el público, registrará además el duelo de tercera ronda de la española Garbiñe Muguruza, número 12 del mundo, contra la estadounidense Bernarda Pera.

La española, tres veces semifinalista en Roma, fue relegada en la pista dos del Foro Itálico, en un programa aún más intenso de lo habitual a causa del toque de queda fijado a las 22.00 locales (20.00 GMT).

Muguruza tendrá el segundo partido en la pista dos, que empezará previsiblemente en torno a las 12.00 locales (10.00 GMT).