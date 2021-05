Nacional busca su supervivencia ante un Atlético Nacional robustecido en casa

Alexandre Guimaraes, director técnico del Atlético Nacional. EFE/ Ernesto Guzmán/Archivo

Medellín (Colombia), 11 may (EFE).- El Nacional uruguayo buscará este miércoles su supervivencia en el Grupo F cuando se enfrente a Atlético Nacional, que vuelve a sentirse vigoroso como local con su regreso al estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras el equipo de Alejandro Cappuccio persigue entre dudas su primera victoria en el torneo, su rival luce robustecido por retornar a casa, luego de verse obligado a competir en Asunción en la jornada anterior por las protestas sociales contra el Gobierno colombiano.

"Prácticamente fue más local Argentinos Juniors que nosotros y esa era mi bronca", dijo el técnico costarricense Alexandre Guimarães al evocar la derrota 0-2 ante el 'Bicho' en el estadio Manuel Ferreira, de Olimpia.

En su regreso a Pereira, plaza sustituta por las reparaciones en el Atanasio Girardot de Medellín para la Copa América, los verdolagas proyectan mantener el segundo lugar del grupo aprovechando que el Bolso llega "muy necesitado de puntos".

Corregir los problemas defensivos para evitar repetir el empate 4-4 en Montevideo será fundamental en esta contienda para el campeón del certamen en 1989 y 2016, que escolta con cuatro puntos al intratable Argentinos, líder con nueve unidades.

"Este partido puede ponernos muy cerca de una posible clasificación", acotó el estratega.

El central argentino Emmanuel Olivera y el centrocampista Bryan Rovira no serán de la partida por expulsión y acumulación de amarillas, respectivamente.

El juvenil Yerson Mosquera vuelve al once titular para hacer pareja con Geisson Perea en la defensa, mientras que el colombo-neerlandés Michael Chacón aparece como primera opción para cubrir la baja en el mediocampo, en una jornada determinante para las cuatro escuadras del grupo.

"El resultado es nuestra prioridad. Son vitales los tres puntos, así sea ganando 4-3 o 1-0", afirmó Andrés Andrade, figura de los verdiblancos de Medellín.

Entretanto, con tres fechas disputadas y otras tres por delante, el 'Bolso' apenas suma un punto sobre nueve disputados y es último, a dos unidades del chileno Universidad Católica, tres de su próximo rival y ocho del Argentinos Juniors.

Por esto, los uruguayos están obligados a registrar un triunfo en suelo colombiano para mantener intactas sus opciones de avanzar a los octavos de final del mayor torneo continental de clubes.

Sin el suspendido Cristian Almeida, expulsado en la caída 3-1 con los cruzados en Santiago de Chile, el entrenador Cappuccio debe rearmar la línea defensiva, en la que destaca el regreso de Guzmán Corujo tras cumplir una sanción para jugar con un esquema 4-4-2.

"A nivel internacional, jugar con un jugador menos es un hándicap demasiado grande", reflexionó el técnico sobre las reiteradas expulsiones.

En los viajeros a Pereira no fue incluido el argentino Andrés D'Alessandro por decisión técnica. El experimentado volante tampoco tuvo minutos en el encuentro en Montevideo con los colombianos, que finalizó 4-4.

Además, el otro que no podrá estar es Ángelo Gabrielli, quien no viajó por un cuadro febril, mientras que destaca la inclusión de Agustín Oliveros y Gabriel Neves luego de superar sus lesiones.

"Hay que ir a Colombia o donde toque y sumar, porque si no va a ser muy difícil seguir en la Copa", advirtió el argentino Leandro Fernández, que nuevamente será la fórmula en ataque de su compatriota Gonzalo Bergessio, autor de un triplete ante Atlético Nacional en el Gran Parque Central.

- Posibles alineaciones:

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Geisson Perea, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Michael Chacón, Sebastián Gómez; Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Jéfferson Duque.

Entrenador: Alexandre Guimarães.

Nacional: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Agustín Oliveros; Joaquín Trasante, Felipe Carballo, Brian Ocampo, Camilo Cándido; Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio.

Entrenador: Alejandro Cappuccio.

Árbitro: El peruano Diego Haro, que estará asistido por sus compatriotas Michael Orue y Jesús Sánchez.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.

Hora: 21.00 local (02.00 GMT del jueves)