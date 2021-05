Los Celtics confirman la baja de Jaylen Brown por el resto de la temporada 2020-21

En la imagen, el escolta All-Star Jaylen Brown de los Boston Celtics. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Boston (EE.UU.), 10 may (EFE).- El escolta All-Star Jaylen Brown, sufre una rotura de ligamento en la muñeca izquierda y se perderá el resto de la temporada 2020-21, según confirmó este lunes su equipo de los Boston Celtics.

Brown, quien promedió un récord personal de 24,7 puntos con un 48 por ciento en los tiros de campo en lo que va de temporada, la mejor como profesional, fue diagnosticado con la lesión durante el fin de semana y se espera que sea operado en los próximos días.

Los Celtics no proporcionaron un calendario para el regreso de Brown, diciendo que ofrecerán actualizaciones adicionales cuando fuera apropiado.

Sin embargo, Boston está familiarizado con el procedimiento, ya que el base Romeo Langford lo tuvo el 22 de septiembre.

Langford estaba listo para hacer su debut a mediados de marzo antes de contraer el Covid-19, aproximadamente cinco meses y medio después de la cirugía.

Una línea de tiempo similar para Brown lo tendría listo para regresar a la cancha a fines de octubre, alrededor del comienzo esperado de la próxima temporada, ya que el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha dicho que espera que la liga vuelva a su calendario habitual.

Brown se había perdido los últimos tres partidos con un esguince de tobillo luego de una aterradora colisión con el otro joven ala-pívot estrella de Boston, Jayson Tatum, en el último minuto de una derrota ante los Portland Trail Blazers, el pasado 2 de mayo.

Pero Brown al jugar en ese partido alcanzó el umbral de los 58 disputados que era lo que necesitaba para calificar y recibir un bono de 446.429 dólares en su contrato.

La lesión de Brown se suma a lo que ha sido una temporada frustrante para los Celtics, quienes se encuentran en el séptimo lugar en la Conferencia Este de cara al partido del martes en casa contra el Miami Heat.

Si Miami, que ganó en Boston el domingo, vuelve a ganar el martes, casi garantizaría que los Celtics serán parte del torneo inaugural de la NBA del denominado play-in que comenzará la próxima semana.

Boston ha lidiado con una variedad de lesiones y problemas del Covid-19 a lo largo de la temporada.

Brown terminará perdiéndose 14 partidos por varias lesiones; Fue incluido repetidamente en el informe de lesiones con problemas molestos durante la segunda mitad de la temporada.

Tatum contrajo el Covid-19 en enero y ha enfrentado constantemente los desafíos que se le han presentado desde que regresó, incluida la necesidad de usar un inhalador.

La principal adquisición del equipo en la fecha límite de cambios, el alero francés Evan Fournier, también contrajo el Covid-19 y ha lidiado con los efectos persistentes del virus que describió como similar a tener una conmoción cerebral.

El base Marcus Smart se perdió 18 partidos por una lesión en la pantorrilla derecha, lo que le costó la competición de todo el pasado febrero.

Al comienzo de la temporada, el base Kemba Walker se retrasó por un programa de fortalecimiento de la rodilla derecha de temporada baja, lo que le ha obligado a descansar en la segunda mitad de cada partido consecutivo que han disputado en noches seguidas, al estar sometido al plan de recuperaciones de lesiones.

El resultado es un equipo que, después de llegar a la final de la Conferencia Este en tres de los últimos cuatro años, ahora se encuentra en peligro de perderse los playoffs por completo si le toca disputar el play-in y no consigue el séptimo u octavo puesto.