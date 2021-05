López Obrador apoya investigación de Fiscalía contra candidatos opositores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México) EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de México, 11 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que apoya la investigación de la Fiscalía por compra de votos y uso ilícito de recursos contra los dos candidatos de la oposición punteros en las encuestas para gobernar el norteño estado de Nuevo León.

"Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos al Gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Que lo denuncie porque es un delito electoral", dijo el presidente en su rueda de prensa en el Palacio Nacional.

La Fiscalía General de la República anunció el lunes por la noche que investiga a los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionarios Institucional (PRI), Samuel García y Adrián de la Garza, ambos por delante en los sondeos de Clara Luz Flores, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador.

García está señalado por usar recursos de origen ilícito con fines electorales mientras que a De la Garza se lo investiga por supuesta compra de votos, delitos por los que podrían recibir prisión preventiva.

Cuestionado el presidente sobre si está detrás de la investigación, este respondió: "¿Cómo no voy a tener que ver? Claro que sí", expresó a pesar de que la Fiscalía es un órgano independiente del Gobierno.

El mandatario recordó que en días pasados señaló durante su rueda de prensa matutina al priista De la Garza por repartir supuestas tarjetas de despensas a cambio del voto.

"Un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra del voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral", dijo López Obrador.

Sobre la denuncia contra Samuel García, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende del Gobierno, López Obrador dijo que estaba enterado y que este organismo tiene la consigna de que "todo lo que pueda significar un delito lo tienen que enviar a la Fiscalía".

El presidente, amonestado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por posicionarse sobre las elecciones intermedias del 6 de junio, dijo que no le preocupa que lo sancionen por seguir metiéndose en la campaña.

"Es mi obligación denunciar el fraude, es un mal que aqueja a la nación el fraude electoral", justificó el presidente.

A pesar de que la candidata oficialista Clara Luz Flores partió como favorita en las elecciones del industrializado estado de Nuevo León, se fue desinflando durante la campaña tras conocerse sus vínculos con la secta Nxvium.

Tanto García como De la Garza denunciaron anoche una "persecución política" del Gobierno federal.

El 6 de junio, más de 90 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran los comicios más grandes de la historia de México.

Está en juego la mayoría de Morena en el Congreso que permite a López Obrador modificar la Constitución.