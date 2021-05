López, con los Orioles, silencia a los Medias Rojas y los Angelinos pueden con los Astros

En la imagen un registro del puertorriqueño Jorge López, al actuar para los Reales de Kansas City y actual lanzador abridor de los Orioles de Baltimore, quien condujo la victoria de su equipo 4-1 sobre los Medias Rojas de Boston. EFE/Jorge Campos/Archivo

Houston (EE.UU.), 10 may (EFE).- Los Orioles de Baltimore, con el abridor puertorriqueño Jorge López, de líder, silenciaron a los Medias Rojas de Boston y los Angelinos de Los Angeles pudieron con los Astros de Houston en la jornada del béisbol profesional de la Liga Americana.

Trey Mancini rompió el empate con un cuadrangular y más adelante empujó la carrera del seguro, López y cuatro relevistas se combinaron para lanzar pelota de cuatro imparables y los Orioles vencieron por 4-1 a los Medias Rojas.

Los Orioles habían perdido sus primeros seis juegos en casa ante los Medias Rojas esta campaña y evitaron la barrida en la serie de cuatro compromisos.

Es la primera vez que el equipo local gana uno de los 10 enfrentamientos entre ambas novenas esta temporada.

Boston aún posee el mejor registro de Grandes Ligas (22-14) y la mejor marca como visitante (12-5).

El bullpen de Baltimore se combinó para lanzar tres entradas y un tercio en blanco, retirando a los 10 enemigos que enfrentó. Tanner Scott (2-2) ponchó a su único rival para completar el sexto episodio, Travis Lakins Sr. y Paul Fry retiraron entradas en blanco y el dominicano César Valdez trabajó el noveno episodio para su octavo salvamento.

Mancini puso a los Orioles al frente 2-1 con un tablazo a jardín central ante el relevista Matt Andriese (1-2) para abrir la sexta entrada.

Andriese seguía en la loma cuando Cedric Mullins abrió la octava con un triple a jardín izquierdo, un batazo corto que rebotó dos veces en el guante del torpedero arubeño Xander Bogaerts.

Dos hombres después, el sencillo de Mancini amplió la ventaja a 3-1 y el elevado de sacrificio del venezolano Freddy Galvis llevó al plato la última carrera de Baltimore.

Mientras que en el Minute Maid de Houston, el primera base Jared Walsh conectó un jonrón e igualó su récord personal con cuatro imparables, el jardinero Justin Upton disparó otro vuelacercas y Los Ángelinos vinieron desde atrás en el sexto episodio y ganaron por 5-4 a al equipo local de los Astros.

Walsh conectó también un doble y remolcó dos y los Angelinos lograron su tercera victoria en cuatro partidos.

Los Angelinos estaban tres abajo en la pizarra y el abridor venezolano de los Astros, Luis García, había retirado a siete bateadores seguidos antes de que Walsh la sacase del parque por la esquina del jardín derecho con un out en el sexto.

Upton le siguió con su bambinazo, que golpeó el muro sobre la grada del izquierdo, para recortar la ventaja a 4-3 y poner fin a la labor de García.

El relevista Brandon Bielak (1-2), quien cargó con la derrota, dio un boleto al segunda base hispano José Rojas antes de permitir un doble del jardinero derecho Taylor Ward.

Los Angelinos igualaron el marcador cuando Rojas llegó al plato en un sencillo de Phil Gosselin con un rodado que el campocorto puertorriqueño Carlos Correa no fildeó limpiamente.

El equipo angelino de la Liga Americana logró el 5-4 definitivo cuando Ward anotó en un toque de sacrificio de Drew Butera.

En un gran juego del bullpen, el venezolano José Suarez (1-0) concedió cinco imparables y una carrera en cuatro entradas en la labor de relevo para apuntarse el triunfo, y el cubano Raisel Iglesias admitió un indiscutible en la novena para su sexto salvamento.

A pesar de la derrota, el bateo latino de los Astros estuvo presentes con el venezolano José Altuve de 4-2, con una anotada. Los cubanos Yordan Álvarez de 5-0; Yuli Gurriel de 5-2. El puertorriqueño Correa de 5-1, con una anotada.