LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 11 de mayo de 2021

LO ÚLTIMO

California: Newsom propone plan de viviendas para indigentes

Republicanos a la ofensiva contra la ley electoral demócrata

Japón, EEUU y Francia realizan ejercicios militares

Pandilla hackea a policía en EEUU y amenaza con publicar datos

Líder republicana niega pedido de legisladora diciendo que el coronavirus no se transmite por aire

Eslovaquia suspende uso de vacuna de AstraZeneca

Uber, Lyft ofrecerán viajes gratis a sitios de vacunación

Irán lanza contienda presidencial en medio de tensiones

PRIMERA PLANA

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

CIUDAD DE GAZA - El enfrentamiento entre Israel y Hamas provocado por semanas de tensiones en Jerusalén se intensifica cuando Israel lanza nuevos ataques aéreos contra la Franja de Gaza, que matan a varios milicianos y civiles, mientras los extremistas atacan el sur de Israel con cientos de cohetes, matando a dos mujeres israelíes. Por Fares Akram y Josef Federman. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-TIROTEO EN ESCUELA

MOSCÚ - Un adolescente abre fuego en una escuela de la ciudad rusa de Kazán, provocando la muerte de nueve personas, entre ellas siete estudiantes de octavo grado, un maestro y otro trabajador escolar. El tiroteo también deja 21 personas hospitalizadas. Por Daria Litvinova. 540 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-MED CORONAVIRUS-EEUU-VACUNAS-SONDEO

SIN PROCEDENCIA - Menos estadounidenses se muestran reacios a recibir una vacuna contra el COVID-19 que hace unos meses, pero las dudas sobre los efectos secundarios y cómo se probaron las inyecciones aún mantienen con recelo a algunos, revela un sondeo. Por Lauran Neergaard y Hannah Fingerhut. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU DESERCION ESCOLAR: Temen deserción escolar en EEUU por pandemia.

-AMN-MED CORONAVIRUS-DISEÑADORA DE VACUNAS: Diseñadora de vacunas COVID lleva sus investigaciones a Harvard.

-ASI-GEN CORONAVIRUS NEPAL: Nepal extiende confinamiento hasta fines de mayo.

-AMN-GEN CORONAVIRUS-MEXICO: México incluye a embarazadas en plan de vacunación contra el coronavirus.

-AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU: Uber, Lyft ofrecerán viajes gratis a sitios de vacunación

-AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-ANCIANOS: EEUU requiere que casas para ancianos reporten vacunación

-AMN-GEN CORONAVIURS-WISCONSIN LEGISLADORA: Líder republicana en Wisconsin niega pedido de legisladora diciendo que el coronavirus no se transmite por aire

-EUR-GEN CORONAVIRUS-ESLOVAQUIA ASTRAZENECA: Eslovaquia suspende uso de vacuna de AstraZeneca

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA MEDICOS

BUENOS AIRES - Los médicos de los servicios de emergencia de los hospitales argentinos se hicieron expertos en complejas técnicas propias de los especialistas de las terapias intensivas para lidiar con el constante flujo de enfermos de COVID-19 a los que atienden en salas convertidas en unidades de cuidados intensivos en medio de un rebrote que ha tensionado al máximo al sistema de salud. Mientras, los casos siguen aumentando debido en gran parte a una sociedad poco comprometida con su propio cuidado. Por Almudena Calatrava. 1.172 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-INM EEUU-MIGRANTES MENORES

SIN PROCEDENCIA - El gobierno de Joe Biden tiene bajo custodia a más de 20.000 migrantes menores de edad y aplica algunas de las políticas que criticó cuando Donald Trump ocupaba la presidencia, según una investigación de The Associated Press. Algunos albergues no son seguros ni ofrecen servicios médicos adecuados, según activistas. Por Garance Burke, Juliet Linderman y Martha Mendoza. 2.200 palabras. AP Foto. ENVIADO. Editores: se ampliará.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MEXICO-CANDIDATOS INVESTIGADOS

CIUDAD DE MÉXICO - En una decisión inesperada, fiscales mexicanos anuncian que presentarán cargos contra los candidatos mejor posicionados en unas importantes elecciones a gobernador, en las que el partido del gobierno del país está por detrás en las encuestas. 536 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN CUBA-BARRIO ARTISTICO

LA HABANA - Aunque su nombre oficial es Jaimanitas, la localidad pesquera del oeste de La Habana -con su veintena de manzanas- pasó a ser conocida popularmente como “Fusterlandia” en honor al pintor y ceramista José Antonio Rodríguez Fuster, un ejemplo de cómo la gente puede apropiarse de un proyecto artístico independiente hasta cambiar la vida de su comunidad. Por Andrea Rodríguez. 723 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN CALIFORNIA-INDIGENCIA

SAN FRANCISCO — El gobernador de California propone un plan de 12.000 millones de dólares para dar viviendas a personas que viven en la indigencia y poner fin a la plaga de tener familias viviendo en las calles. 220 palabras. Enviada. Será actualizada después de declaraciones de Newsom a las 0330 GMT; Con AP Fotos.

AMN-POL EEUU-ELECCIONES CONGRESO

WASHINGTON — Los republicanos lanzan una ofensiva en regla contra un proyecto amplio de derechos electorales, obligando a los demócratas a realizar docenas de votaciones políticamente incómodas durante una audiencia en comisión que enfocará los reflectores en el debate nacional sobre el derecho de votar. Por Brian Slodysko y Christina A. Cassidy. 330 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-POLICIA RANSOMWARE

RICHMOND, Virginia — Una pandilla que robó datos al departamento de policía de Washington dice que las negociaciones sobre el pago de rescate han fracasado y difundirá información confidencial si no se le ofrece más dinero. Por Alan Suderman. 310 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN NY-VISITANTES REGRESAN

NUEVA YORK - Los turistas que desaparecieron de los museos, hoteles y atracciones culturales de Nueva York cuando estalló la pandemia de coronavirus el año pasado están regresando. Por Deepti Hajela. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN LOBOS MEXICANOS-TURNER

ALBUQUERQUE, Nuevo México - Una pareja de lobos grises mexicanos en peligro de extinción y sus cachorros serán trasladados a un rancho del magnate Ted Turner en Nuevo México. Es la primera vez que se usan tierras privadas en una iniciativa de este tipo. Por Susana Montoya Bryan. 750 palabras.

MUNDO

ASI-GEN JAPON-EEUU-FRANCIA-EJERCICIOS

TOKIO — Japón, EEUU y Francia hacen sus primeros ejercicios militares en tierras japonesas en medio de la creciente asertividad china. Por Mari Yamaguchi. 240 palabras. ENVIADO

MOR-POL IRAN-ELECCIONES

TEHERÁN — Irán abre la inscripción de candidatos para la elección presidencial de junio, lanzando la contienda en medio de incertidumbre sobre el futuro del acuerdo nuclear. Por Nasser Karimi y Jon Gambrell. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN INDIA-CADAVERES EN RIO

NUEVA DELHI - Decenas de cadáveres son hallados flotando en el río Ganges en el este de la India mientras el país lucha contra un feroz aumento de casos de COVID-19. Las autoridades dicen que hasta el momento se desconoce de qué fallecieron esas personas. 230 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN GOLFO PERSICO-TENSIONES

TEHERÁN - La Guardia Revolucionaria de Irán rechaza la afirmación de la Armada de Estados Unidos de que lanchas rápidas iraníes provocaron un encuentro tenso en el Estrecho de Ormuz. 290 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-OLI TOKIO-ANTORCHA

TOKIO - La llama de los Juegos Olímpicos de Tokio no recorrerá las calles de la prefectura de Hiroshima debido al incremento de los casos de COVID-19 en Japón cuando apenas faltan 10 semanas para la ceremonia inaugural. Por Stephen Wade. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA

MADRID - El Barcelona dispone de otra oportunidad para escalar a la cima de la Liga española al visitar al Levante. Los azulgranas se encuentran dos puntos detrás del líder Atlético de Madrid a falta de tres fechas. Por Tales Azzoni. 500 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 2000 GMT.

DEP-FUT INGLATERRA-LIGA

MANCHESTER, Inglaterra - El Manchester United intenta retrasar la consagración del Manchester City en la Liga Premier si derrota a Leicester en Old Trafford. Una derrota del United, segundo en la clasificación, le daría a su vecino el título. Por Rob Harris. 500 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 1700 GMT.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-TEA BROADWAY REABRE-AP EXPLICA

NUEVA YORK - Los productores de Broadway se están volviendo locos para anunciar que las entradas para sus espectáculos están disponibles nuevamente. Pero no se vista todavía: el telón no se levantará en la mayoría de los teatros hasta septiembre u octubre. ¿Por qué la espera? AP Explica. Por Mark Kennedy. 1.128 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS DUBAI-PEQUEÑA DJ

DUBAI - Michelle Rasul acababa de aprender a leer y escribir y ya estaba girando tornamesas, grabando discos de hip hop y jugando con ritmos. Cuatro años después, a sus 9, es una de las mejores DJs del mundo y compitió en el campeonato mundial de este año. Por Malak Harb. 675 palabras. AP Foto. ENVIADO.

