Las últimas 5 fotos de JUANES que están arrasando en su perfil de Instagram

JUANES (@juanes) ha causado un gran éxito en su popular cuenta de Instagra con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, alcanzaron más de 258.044 de interacciones entre sus seguidores.

Presidente @ivanduquemarquez le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria, el país está ardiendo y será peor sino reacciona.





Colombia, un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer todas las formas de violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos. Me duele mi país como nunca, sentir que las cosas se salen de control y que el miedo, la rabia y la indignacion paralizan la capacidad de razonar es aterrador. No hemos podido aprender a escucharnos unos a otros, a respetarnos, a mirarnos a los ojos y reconocernos como hermanos. Lo que pasa hoy en Colombia viene de muchos años atrás, la desigualdad social, la falta de oportunidades y muchas otras variables nos han traído hasta aquí. sólo espero que este momento y que todas las vidas perdidas de jóvenes, estudiantes, policías, soldados y civiles no sean en vano. Y que los diferentes partidos políticos dejen a un lado su ego y sus ideales y se sienten en la mesa a dialogar con sentido común y honestidad. Todo mi amor para ti Colombia.





#Origen 📸 @marioalzatee @musika





Uno de esos momentos maravillosos que me ha dado la música, es poder acercarme a los ídolos que de una manera u otra han inspirado mi vida a través de la música, del arte infinito de la creatividad. En el video, otro ángulo de mi encuentro con el genio @fitopaezmusica el día de persona del año hace dos años en Vegas. Cosas que valen todo la vida y más. Gracia Fito. #elamordespuesdelamor





Cuando escuché la versión original de @springsteen tenía 12 años, el novio de mi hermana llevaba vinilos a la casa, así fue la primera vez que escuché Dancing In The Dark. He tenido la fortuna de hacer una versión en español que ya está disponible en todas las plataformas. Agradecido y honrado por haber tenido esta posibilidad y más porque ustedes la puedan disfrutar y escuchar. #Origen

Juan Esteban Aristizábal Vasquez, mejor conocido como Juanes, nació en Colombia, en el estado de Antioquía, el 9 de agosto de 1972. Ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su carrera y ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial.

A los 15 años comenzó su carrera en una banda de metal, llamada Ekhymosis, con la que publicó seis álbumes logrando un buen reconocimiento en la escena rock de su país natal.

En 1998 Juan Esteban se traslada a vivir a Los Ángeles. Su estancia en esta ciudad norteamericana le sirve de inspiración y se convierte en el eje temático de su primer disco como solista, lanzado en el 2000, Fíjate bien, logrando buenos conceptos de la crítica especializada; en 2004 lanza el álbum Mi sangre, que se convierte en superventas internacional.

Su nombre empezó a ganar popularidad en los diversos países del mundo, especialmente los de habla hispana. A finales de 2007 lanza al mercado La Vida… Es Un Ratico, tuvo mucho éxito. En 2010 pública P.A.R.C.E., considerado uno de sus álbumes más íntimos. Debemos indicar que su música era muy popular entre los jóvenes. En 2012 publica el álbum Juanes MTV Unplugged que incluía tres canciones: «Todo En Mi Vida Eres Tú», «La Señal» y «Azul Sabina». En 2014 publicó su álbum más reciente Loco De Amor.