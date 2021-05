Las últimas 5 fotos de Falcao que arrasan en su perfil de Instagram

Falcao (@falcao) causó un gran éxito en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, sumaron más de 1.672.281 de interacciones entre sus seguidores.

Con mi compañera de batalla @loreleitaron seguimos adelante mi amor. Gracias a Dios todo salió bien. Muchas gracias por los mensajes y oraciones. Gracias a Liv hospital al doctor @yenerince y a la doctora zeynep sevim por sus servicios. Se viene el enmascarado 🦹🏻‍♂️





Una experiencia maravillosa en el safari @fame.park. 🐅🦒🐻‍❄️🌴🌴/// A wonderful experience at @fame.park. Thank you @sb_belhasa for your kindness and for allow us enjoy with my family a wonderful time. @swmexclusive 👍





🦹🏽‍♂️





Domingo en casa celebrando 7 meses de nuestro bebé. Nada mejor que la familia.





Gran trabajo el de esta noche. Quiero felicitar a todo el equipo por esta victoria. Muy feliz con este triunfo, especialmente cuando se trata de un clásico. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Great performance today. Really happy for our victory. Congratulate the entire team for their great work. Photos: @fotottarenaa and @galatasaray.