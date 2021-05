Lara Dibildos se pronuncia sobre su presunto affaire con Iker Casillas: "Una barbaridad como una catedral"

09/02/2017 A pesar de estar en un momento muy bueno de su vida, lo cierto es que Lara Dibildos no termina de encontrar al hombre con el que compartir el resto de su vida. Tras unos meses de relación con Pablo Marqués, la pareja ha decidido poner punto y final a su historia de amor y es que, a pesar de haberlo intentado, no han conseguido que su romance funcione EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LARA DIBILDOS POR JOSEFINA BLANCO



En uno de los momentos más tranquilos de su vida y centrada en su faceta de actriz teatral, Lara Dibildos estrena "Hongos" al lado de Carmen Alcayde y César Lucendo. Una obra que la llevará a recorrer los escenarios de todo el país y en cuya presentación hemos podido preguntar a la hija de Laura Valenzuela por los rumores que la relacionaron recientemente con Iker Casillas. Un presunto idilio que la ex de Escassi, soltera y sin compromiso, desmiente tajantemente.



"Hongos" es, como nos cuenta Lara, una comedia divertidísima en la que no faltarán risas que se estrenará el próximo 12 de junio y que compaginará con otros de sus éxitos teatrales como son "El contador del amor" y "Más frío que aquí" en una frenética agenda laboral que la tiene tan agotada como pletórica



Centrada en sus hijos Fran y Álvaro, además de en su madre, Laura Valenzuela, Lara desvela cómo se encuentra la veterana presentadora, a la que hace tiempo que no vemos: "Está fenomenal". "Ahora está muy nerviosa porque sabe que estoy con una nueva obra y se pone más nerviosa que antes, más incluso que yo. Cuando me ve tan estresada a punto de estrenar lo pasa fatal, pero es normal", asegura.



Orgullosa mamá, la actriz echa balones fuera para no hablar de la vida sentimental de su hijo Fran, de 22 años, que al parecer ya tiene novia - asegurando que "de momento no me ha dicho que tenga novia oficial" - y señala que como suegra estaría "bastante bien".



Sobre su hijo pequeño, Álvaro, que ya tiene 14 años, Lara asegura que es "como su padre, cada día se parecen más. Tienen el mismo pronto, con ese orgullo que les da, pero tienen un sentido del humor muy avispado, mucho don de gente", confiesa, orgullosa de cómo está creciendo el niño que tuvo con Álvaro Muñoz Escassi.



Tranquila en el terreno sentimental, Lara no duda en pronunciarse una vez más sobre los rumores que la relacionaron con Iker Casillas, desmintiéndolos tajantemente. "Eso es una barbaridad como una catedral. Me da hasta vergüenza volver a hablar de ello", confiesa, indignada porque "lo triste de esto es hacer daño a otras personas con algo que no es cierto". "Ya tienen bastante con un divorcio y con unos niños que yo he pasado por ello y sé lo duro que es como para encima añadirle y crea que tu puedes añadir un poco de sufrimiento, ya te digo que no he tenido nada que ver", asegura.



Amiga de Rocío Carrasco desde hace muchos años, la actriz cree que "ha tenido muchos años de silencio y todos tenemos el derecho a hablar de nuestra vida donde queremos, cuando queremos, como queremos y ella lo ha hecho ahora. Es su vida y quién mejor que ella para contarla". "Me alegro muchísimo, me hincho a llorar cuando veo los programas porque la veo* y aunque hemos trabajado juntas y nos tenemos mucho cariño, no tenía ni idea de la cantidad de cosas que había detrás y lloro escuchándola mucho", desvela.



Firme defensora de Fidel Albiac, Lara afirma que "son la pareja más enamorada que conozco, de esa que dices me dan envidia pero de la mala. Son felices". "Fidel es un tío divertidísimo, muy listo, cada vez que he estado con ellos solo puedo hablar maravillas", asegura.