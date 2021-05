La poesía se empapa de español en el rincón más histórico del Líbano

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, posa junto a las traductoras de la poesía del autor libanés Talal Haidar para "Cuadernos de Baalbek". EFE/Noemí Jabois

Baalbek (Líbano), 11 may (EFE).- Frente a las ruinas grecorromanas de Baalbek, en el este del Líbano, nació la primera traducción al español de los versos del poeta libanés Talal Haidar y hoy ese mismo rincón en el corazón del Valle de la Bekaa acogió su puesta en sociedad en forma de libro bilingüe.

En el histórico Hotel Palmira, construido en 1874 y en el que se han hospedado figuras como el francés Charles de Gaulle o el expresidente turco Mustafa Kemal Ataturk, tuvo lugar el taller de traducción que ha permitido acercar al mundo hispanohablante los poemas de Haidar y también la presentación de la obra.

"Este proyecto tiene una base fundamental y es que los lugares en que se realizan los talleres son lugares emblemáticos, lugares especiales que tienen la cultura como parte del funcionamiento del establecimiento", explicó a Efe la directora del Instituto Cervantes de Beirut, Yolanda Soler Onís.

El emblemático hotel de piedra, desde cuya entrada se pueden admirar las históricas ruinas al otro lado de la carretera, es toda "una institución" por la que han pasado "artistas, escritores y todo tipo de personajes desde hace ciento y pico de años", recordó Soler.

Por ello, durante el acto de presentación del libro, el director del Instituto Cervantes, Luís García Montero, de visita en el Líbano, aprovechó para anunciar que esa institución abrirá una extensión de tres aulas para enseñar español en el propio hotel.

POESÍA EN ESPAÑOL

"Talal Haidar es un poeta libanés de Baalbek de gran reconocimiento con una trayectoria internacional, pero nunca había sido traducido al español, así que ha sido el primer autor de esta colección que se llama 'Cuadernos de Baalbek'", explicó Soler, quien agregó que los próximos talleres de traducción serán también en el Palmira.

Para este proyecto, el Instituto Cervantes colaboró con la Universidad Libanesa, que presentó a sus alumnos de español en el Departamento de Lenguas y Traducción dos poemas de Haidar y, de acuerdo con la traducción que ofreció cada uno, escogió a tres traductoras para la adaptación.

"Hemos trabajado personalmente con los poemas de Talal Haidar y la culminación del trabajo ha sido aquí en el Hotel Palmira, frente al templo de Baalbek, donde realmente hemos visto los poemas entre todos con Talal", explicó a Efe el responsable del departamento de español en la Universidad Libanesa, Antoine Abrass.

Una de las tres traductoras escogidas para adaptar el libro, Chafika Farha, aseguró a Efe que la presencia en el taller del autor, oriundo de esta localidad histórica, fue de gran ayuda, pues les permitió conocer el "fondo" de cada poema de la mano del propio Haidar.

"Fue muy bonito, pero al mismo tiempo un poco difícil porque tenía que transmitir no solamente el sentido, sino también el espíritu del poeta", dijo la joven estudiante.

A la presentación del libro acudieron dignatarios libaneses y españoles, así como una delegación del Instituto Cervantes encabezada por García, quien leyó uno de los poemas traducidos al español, seguido de un breve recital en árabe por parte de Haidar.

El autor no habla español, pero declaró a Efe que es un amante de la "cultura" de Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez, el "único poeta" del mundo en cuya obra se respira, a su juicio, "el clima, los lugares y el sentimiento del espíritu de Baalbek".