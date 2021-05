La petrolera argentina YPF perdió 25 millones de dólares en el primer trimestre

Detalle de una planta de Hidrotratamiento de Gasoil YPF, en la ciudad de Ensenada, al sur de Buenos Aires (Argentina). EFE/Leo La Valle/Archivo

Buenos Aires, 11 may (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, reportó este martes pérdidas netas en el primer trimestre de este año por 25 millones de dólares, frente a ganancias por 103 millones de dólares en igual período de 2020.

De acuerdo con los estados contables consolidados difundidos este martes por la compañía, con datos expresados en moneda estadounidense, en el primer trimestre la principal productora de hidrocarburos de Argentina registró una ganancia operativa de 78 millones de dólares, con una caída interanual del 67,7 % y un desplome del 85,9 % en comparación con el último trimestre de 2020.

La compañía obtuvo en el primer trimestre un resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado positivo de 767 millones de dólares, con una caída interanual del 9,9 % pero con una mejora del 318 % en relación al cuarto trimestre de 2020.

Según el informe de resultados, este último dato muestra una "sólida recuperación de la rentabilidad", "respaldada principalmente por una rápida recuperación de la demanda de nafta y gasoil, mayores precios de realización en todos los segmentos y la materialización de eficiencias de costos".

En tanto, los ingresos de la petrolera ascendieron a 2.648 millones de dólares, con una bajada interanual del 6,5 % y un crecimiento del 16,6 % en relación al cuarto trimestre de 2020.

Por otra parte, YPF precisó que su deuda total ascendía a finales del tercer trimestre a 7.747 millones de dólares, con una reducción del 4 % en comparación con finales de 2020.

PRODUCCIÓN

En un comunicado de prensa, YPF destacó este martes que "logró reanudar por completo la actividad en el "upstream" (exploración y producción), que alcanzó un récord en la cantidad de pozos horizontales completados en un trimestre, con 34 pozos dentro la actividad no convencional (gas y petróleo) sobre un total de 48 pozos en todos sus campos operados.

En el primer trimestre, la producción de hidrocarburos de YPF creció un 3 % en relación al cuarto trimestre de 2020, impulsada en buena medida por un aumento del 4 % en crudo.

La petrolera destacó el comportamiento de la producción no convencional de crudo (+20 %) a partir de los resultados obtenidos en Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur.

En este conjunto de campos dentro de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, YPF dijo haber alcanzado un récord de producción de 42.000 barriles de petróleo por día.

Por el lado del "downstream" (refino, comercialización y distribución), la demanda local de los principales productos refinados (nafta y gasoil) se incrementó un 6 % respecto al trimestre anterior, pero aún está un 6 % por debajo de los niveles del primer trimestre de 2019, periodo que excluye los efectos de la pandemia de covid-19 en la demanda de combustibles.

El año pasado, YPF registró una pérdida neta por 1.098 millones de dólares, un 59,5 % más que el rojo obtenido en 2019.