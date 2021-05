La "línea de separación" china en el Everest desata la polémica en Nepal

Sherpas nepalíes esperan una prueba PCR en un hospital de Katmandú. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Katmandú, 11 may (EFE).- El anuncio de China de crear una "línea de separación" en la cumbre del Everest, para evitar contagios por coronavirus entre los montañeros que ascienden al pico más alto del mundo desde la vertiente tibetana, ha causado confusión y polémica en Nepal.

La medida china revelada por la agencia estatal Xinhua llega entre el temor a un brote de la covid-19 en el campamento base del Everest en Nepal, pero tanto expertos montañeros como funcionarios del país del Himalaya han señalado que no es posible dividir la cumbre del Everest.

"Nadie tiene claro qué significa esta línea de separación", constató a Efe el expresidente de la Asociación de Montañismo de Nepal, Ang Tshering Sherpa.

"Si la idea es mantener una separación física o un tipo de distanciamiento social, entonces no pasa nada. Pero cualquier otra cosa es una broma", afirmó.

Mingma Sherpa, director de la mayor agencia de escalada de Nepal, Seven Summit Treks, compartió con Efe el mismo escepticismo frente a la iniciativa china.

"¿Se trata de una cuerda? ¿Quién la va a fijar y dónde?", dijo Mingma Sherpa, cuya agencia gestiona la escalada de 130 montañeros de los 408 que se disponen a coronar el Everest esta primavera.

Un récord en la historia del país del Himalaya que llega después de que las autoridades nepalíes cerrasen por completo el pico más alto del mundo en 2020 a causa de la pandemia.

Por otra parte, según Mingma Sherpa, el número de escaladores chinos es "muy pequeño".

China, que no ha otorgado ningún permiso a extranjeros desde el inicio de la pandemia por temor a contagios, afirmó el domingo que un grupo de 21 escaladores de ese país se encuentra de camino a la cumbre del Everest desde la parte norte.

El pico puede ser escalado desde ambas vertientes y ambas rutas se encuentran cerca de la cima, un pequeño montículo de nieve en el que cabe menos de una decena de personas y que en ocasiones obliga a los escaladores a hacer cola como retrató en su famosa fotografía del "atasco" Nirmal Purja en 2019.

SIN NOTICIAS DE CHINA

El anuncio chino también ha despertado inquietud en el Gobierno de Nepal, dijo a Efe Rudra Singh Tamang, el director general del Departamento de Turismo, la agencia gubernamental encargada de gestionar la emisión de permisos de escalada al Everest.

Tamang afirmó que el Gobierno chino no ha anunciado oficialmente sus intenciones a Nepal, mientras que el Everest es una frontera internacional y en su opinión nadie puede crear una "línea de separación" en la cumbre.

Mientras una virulenta segunda ola de coronavirus golpea Nepal, doce sherpas lograron el pasado viernes la primera cima del Everest durante la pandemia, preparando el terreno para los cientos de montañeros que aguardan su turno en el campamento base nepalí.

Este martes alrededor de 60 escaladores hicieron cima, incluido un equipo de trece miembros de la Guardia Real de Baréin, encabezado por el príncipe Mohamed Hamad Mohamed al-Khalifa, una expedición que estuvo rodeada de polémica después de que trajeran en su avión un cargamento de 2.000 dosis de una vacuna china sin permiso previo.

Los temores a un brote de la covid-19 en el campamento del Everest han ido en aumento en las últimas semanas, tras el primer positivo confirmado en abril y varios traslados luego en avión por casos sospechosos, aunque el Gobierno nepalí insiste en que no hay razón para el pánico.

Sangam Prasain