La India baja de los 330.000 casos y aumenta más de 3.800 muertes por covid

Nueva Delhi, 11 may (EFE).- La India registró este martes una importante bajada en las cifras de nuevos contagios por segundo día consecutivo, situándose por debajo de los 330.000, mientras el número de fallecidos subió hasta los 3.800 en la última jornada.

En concreto, el país asiático notificó un total de 329.942 casos en un solo día, un descenso de más de 36.000 positivos desde ayer, y una bajada de 70.000 si se comparan con las cifras del pasado domingo, que superaron el umbral de lo 400.000 contagios.

El total de infecciones por la covid-19 roza los 23 millones desde el inicio de la pandemia en el país, manteniéndose así como la segunda nación más afectada en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos.

La tasa de muertes, por el contrario, reportó una ligera subida hasta situarse en las 3.876 diarias, que se suman al total de 249.992 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, según el parte diario que emite el Ministerio de Salud indio.

El número de pruebas PCR para la detección del SARS-CoV-2 se mantuvo en los 1,4 millones, una de las cifras más bajas desde principios de mayo.

Este descenso se mostró particularmente en la región occidental de Maharashtra, la más golpeada por el virus en el país, y cuyos contagios diarios no llegaron a superar la barrera de lo 40.000 en la última jornada, aunque las muertes se mantuvieron en las 549.

Por su parte, Nueva Delhi contabilizó 12.651 nuevos casos y 319 muertes, una tendencia que se muestra a la baja tras varias semanas experimentando una crisis severa de oxígeno y caos en los hospitales mientras sus más de 20 millones de habitantes se encuentran en confinamiento total desde hace más de tres semanas.

El ritmo vacunación en el país asiático volvió a su media habitual y administró poco más de 2,5 dosis en la última jornada tras la importante bajada que se registró ayer, en la que no llegaron al millón de inoculaciones.

Hasta el momento, desde el inicio de la campaña de vacunación el pasado mes de enero se inyectaron 173 millones de sueros de las dos vacunas producidos en la India: Covidshield, de Astrazeneca, y Covaxin, del Instituto Serum de la India (SII); además de la vacuna rusa Sputnik V.

Sin embargo, estas cifras se encuentran lejos del objetivo inicial marcado por las autoridades indias de vacunar a 300 millones de personas antes del mes de julio debido a la escasez de dosis.