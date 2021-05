La "app" que hace "match" político entre votantes y constituyentes en Chile

Detalle a las manos de la directora y cofundadora de la app "Votamos tod@s", Estela Cabezas, mientras sostiene su celular con la aplicación el 4 de abril de 2021, durante una entrevista con Efe, en Santiago (Chile). EFE/ Rodrigo Sáez

Santiago de Chile, 11 may (EFE).- Un total de 1.373 candidatos para redactar una nueva Constitución, entre independientes, militantes, activistas, profesionales y académicos. Esta es la colosal oferta a la que se enfrentarán los chilenos en los comicios del fin de semana, los más trascendentes en décadas.

Pero, ¿cómo evitar que el votante se pierda entre semejante amalgama electoral y elija de manera desinformada? Un grupo de amigos del mundo de la comunicación encontró la solución: emular una aplicación de citas para que los chilenos encuentren a su "match" o constituyente más afín.

"Queríamos entregarle información a la gente de una forma que fuera entretenida, que no tuviera que estar leyendo, buscando en internet o escuchando programas de política donde nadie dice nada", explicó a Efe la directora de "Votamos tod@s", Estela Cabezas.

De todos los candidatos, solo 155 integrarán la convención que redactará la nueva Carta Magna y que sentará las reglas del juego las próximas décadas, un proceso que se inició tras las masivas protestas de finales de 2019 y en el que gran parte de la sociedad ha puesto sus expectativas de cambio.

Para Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS), "es un proceso histórico en fondo y forma, el más importante desde el plebiscito de 1988", que marcó el principio del fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

70 PREGUNTAS

El funcionamiento de la plataforma es sencillo: cada usuario tiene que contestar un cuestionario de hasta 70 preguntas y, tras compararse las respuestas, al votante le aparecen los candidatos que más se acercan a sus ideales.

Entre las preguntas hay temas tan medulares como la conveniencia de un sistema presidencialista, la desprivatización del agua o el rol del Banco Central, y otros más actuales como la legalización de la marihuana o el aborto.

Para su directora, "las preguntas simplifican mucho la realidad, que es mucho más compleja, pero ayudan a acercar a votantes y candidatos".

Desde su lanzamiento, más de 32.000 personas se la han descargado y un 70 % de los candidatos han contestado a los cuestionarios.

"Nos ha costado llegar más a los candidatos de los partidos políticos (que a los independientes), son menos dados a adherirse a este tipo de cuestionarios porque los saca de la disciplina de partido y de los discursos vacíos", apuntó la emprendedora.

La "app", que es gratuita, busca además "igualar" a los candidatos tras una campaña electoral que se ha visto alargada más de un mes, pues las elecciones iban a celebrarse en abril, pero fueron postergadas por la virulenta segunda ola del coronavirus que azota Chile.

"La representante aymara que tiene un cargo en una junta vecinal tiene las mismas oportunidades de vender sus ideas que un representante del partido Evópoli (centro derecha) que vive en Vitacura (uno de los barrios más ricos de la capital) y que tiene recursos personales para sufragar la campaña", agregó Cabezas.

EL RETO DE LA PARTICIPACIÓN

Al embrollo de las constituyentes, se unirán la celebración de otros tres comicios más los mismos días (alcaldes, concejales y gobernadores regionales), con lo que el total de candidatos asciende a 16.730.

"No queremos que esto implique una complejidad mayor, es por ello que estamos realizando una campaña de gran alcance llamando a la ciudadanía a votar informada y a conocer anticipadamente sus candidatos y sus ubicaciones en las cédulas electorales", afirmó a Efe el director del Servicio Electoral, Raúl García.

La gran incógnita es si la complejidad de los comicios afectará a la diezmada participación en Chile, que no ha superado más del 50 % desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, a excepción del plebiscito del pasado octubre, cuando el 50,9 % de los chilenos decidieron enterrar la actual Constitución, heredada de la dictadura.

La investigadora principal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Emmanuelle Barozet, indicó a Efe que los electores no se demorarán más de 4 minutos en depositar su voto, pese a la cantidad de papeletas, un tiempo que supera al minuto del referéndum de octubre pero que "no es desorbitante".

Para Barozet, la abstención la marcará principalmente la pandemia, que ya deja más de 1,2 millones de infectados y cerca de 27.000 muertos. En octubre, dijo, muchos mayores se quedaron en casa por miedo al contagio, pero ahora están vacunados y, teniendo en cuenta que son los más participativos, se pueden esperar cifras altas.

Abedrapo, sin embargo, cree que ya no hay tanta "efervescencia participativa" como en octubre y que el aplazamiento de las elecciones ha desinflado los ánimos.

"Ha habido mucho ruido ambiente en los últimos meses, con una agenda política e informativa marcada por los retiros de pensiones y la pandemia y -concluyó- ha sido muy difícil colocar los mensajes constituyentes".

María M.Mur