Kenia/Somalia.- Kenia prohíbe los vuelos con Somalia días después del reinicio de sus relaciones diplomáticas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Kenia han anunciado este martes la prohibición de todos los vuelos desde y hacia Somalia, días después del reinicio de sus relaciones diplomáticas, rotas en diciembre de 2020 ante las denuncias de Mogadiscio contra Nairobi por su presunta injerencia en los asuntos internos del país.



El director general de la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, Gilbert Kibe, ha declinado explicar los motivos de la decisión y ha dicho que se trata de una orden directa del Gobierno, que no se ha pronunciado por ahora, según ha informado el diario keniano 'Standard'.



La decisión, sin embargo, no afecta a los vuelos de Naciones Unidas en misiones humanitarias, así como los destinados a la entrega de suministros para la lucha contra la pandemia de coronavirus.



Fuentes citadas por el portal somalí de noticias Goobjoog News han indicado que la causa de la decisión podría ser la prolongación de la Autoridad de Aviación Civil de Somalia de las importaciones de khat desde Kenia.



El Gobierno de Somalia rompió relaciones con Kenia el pasado 15 de diciembre de 2020 tras la visita oficial del presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, a Nairobi, donde se reunió con altos funcionarios del Gobierno keniano.



Somalia retiró a su personal diplomático de Nairobi y dio un plazo de una semana al Gobierno keniano para que hiciese lo propio con sus representantes. Por su parte, Kenia anunció que abriría un consulado en la capital de Somalilandia para marzo y se establecerían vuelos directos entre Nairobi y Hargeisa.



Las precarias relaciones entre ambos países después de que Somalia ordenara la expulsión del embajador de Kenia en el país, al considerar que el Gobierno de Nairobi estaba interfiriendo los intentos para celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales, que debieron arrancar en diciembre y que aún no han tenido lugar.