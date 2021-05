Honduras registra una inflación de un 0,40 % en abril de 2021

Una mujer compra frutas en una calle de Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 11 may (EFE).- La inflación en Honduras, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró en abril una tasa de 0,40 %, superior a la del 0,38 % del mismo mes de 2020, con lo que la acumulada en el primer cuatrimestre de 2021 es de 1,34 %, informó este lunes el Banco Central (BCH).

El órgano emisor indicó en un informe que la inflación en abril pasado estuvo influenciada por los aumentos registrados en el pasaje aéreo internacional, los combustibles de uso vehicular, algunos alimentos perecederos e industrializados y el alquiler de vivienda.

Señaló que el sector de transporte, con 0,15 puntos porcentuales, fue el que más influyó en el comportamiento de la inflación en abril.

Se suman alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,08 puntos porcentuales; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,05 puntos); muebles y artículos para el hogar (0,03) y prendas de vestir y calzado (también con 0,03 puntos), agregó el ente emisor de Honduras.

Por otra parte, la inflación en los últimos 12 meses fue del 3,96 %, 0,63 puntos porcentuales más que en el mismo periodo anterior cuando fue del 3,33 %, indicó.

La institución destacó que todas las regiones del país registraron "presiones inflacionarias" en abril, principalmente por el crecimiento en el precio de combustibles de uso vehicular, pasaje aéreo y alquiler de vivienda.

La región con el mayor incremento en abril fue el resto central, con 0,92 %, donde influyó más el alza en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las zonas resto norte y central metropolitana registraron una inflación de 0,46 % y 0,40 %, respectivamente, debido al aumento en el precio de prendas de vestir y artículos para el cuidado personal.

El resto de regiones reportaron inflaciones "moderadas": oriental (0,32 %), norte metropolitano (0,29 %), sur (0,23 %) y occidental (0,12 %), detalló el organismo.

Honduras cerró el año pasado con una tasa de inflación del 4,01 %, en el rango previsto por las autoridades económicas del país.