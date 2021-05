Goldman lamenta ‘ruido’ de datos ASG en medio de nuevas normas

(Bloomberg) -- El director de finanzas sostenibles de Goldman Sachs Group Inc. dice que las compañías están comenzando a proporcionar más datos sobre métricas climáticas y sociales de lo que es útil para los inversionistas.

John Goldstein, quien lidera el grupo de finanzas sostenibles del banco de Wall Street desde que fue creado en 2019, dice que el riesgo es que los administradores de activos pierdan la noción de lo que es importante, y las empresas se hunden bajo un papeleo al intentar demostrar su compromiso con los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG).

“Mi mantra tiende a ser: podríamos tener mejores datos sobre menos cosas que importan más”, dijo Goldstein en una entrevista.

“Las empresas sienten que muchas personas diferentes les solicitan demasiadas cosas diferentes y que la lista está cambiando”, dijo. “Los inversionistas sienten, hasta cierto punto, que reciben mucho ruido y no muchas señales”.

Las empresas se apresuran a adaptar sus negocios a medida que políticos, reguladores e inversionistas reconocen que el capitalismo debe cambiar para evitar un recalentamiento catastrófico del planeta. Pero el gran volumen de nuevas regulaciones presenta un desafío tanto para las empresas como para los inversionistas mientras intentan averiguar qué se espera. Goldstein dice que para obtener acceso a la financiación, algunas empresas tienen que proporcionar más datos de lo que realmente ayudan a la transparencia.

Fitch Ratings dice que los requisitos de taxonomía de la Unión Europea ayudarán a los inversionistas y reguladores a determinar qué tan sostenible es un proyecto o activo, pero “imponen requisitos de revelación complejos a las empresas”.

Goldstein dice que la preocupación es que algunas de las solicitudes que se hacen a las corporaciones podrían ser contraproducentes. Recuerda una reunión con una directora financiera que recibió una solicitud de “2.000 puntos de datos ASG diferentes el año pasado”.

Pero los administradores de activos no pueden darse el lujo de ignorar las consideraciones ASG, estén presentando un producto de inversión como sostenible o no, dijo Goldstein.

“Cada vez más, es necesario que haya una historia ASG”, independientemente de qué tipo de producto se venda, dijo. Al mismo tiempo, excluir a una empresa de las carteras “no significa que milagrosamente deje de existir”.

El Gobierno y las autoridades internacionales de normalización han reconocido que se necesita una mayor coordinación, no solo para garantizar la comparabilidad entre las empresas y los administradores de activos, y para evitar el lavado verde. El mes pasado, la Unión Europea reveló nuevos estándares para clasificar las inversiones sostenibles y amplió los requisitos de información climática que las autoridades esperan que sean utilizada a nivel mundial.

Mientras tanto, el mercado de inversiones sostenibles está en auge. La emisión global de bonos ASG probablemente superará los US$650.000 millones este año, después de que las ofertas se triplicaran solo en el primer trimestre, según Moody’s Investors Service.

Nota Original:Goldman Laments ‘Noise’ of ESG Data Barrage Amid New Rules (1)

