Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla se agarra a una gesta casi imposible ante el Valencia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Sevilla, cuarto clasificado de LaLiga Santander, apura este miércoles sus ínfimas opciones de pelear por el título ante un Valencia que busca atar su salvación matemática, un objetivo al que se quiere acercar el Getafe en Balaídos y para el que sólo le vale ganar al Huesca ante el Athletic Club, en partidos correspondientes a la trigésima sexta jornada del campeonato.



El miércoles se abrirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán (19.00 horas) donde el Sevilla, tras perder dos puntos en el descuento ante el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano (2-2), tratará de aferrarse a sus todavía posibilidades matemáticas para pelear por el título.



Los de Julen Lopetegui son cuartos (71), con la participación en la 'Champions' garantizada, a seis puntos del líder Atlético, y solo una carambola con tropiezos de los rojiblancos, del Real Madrid y del FC Barcelona le daría opciones. De momento, necesita ganar y esperar que el líder no haga lo mismo ante la Real Sociedad para alargar sus opciones al próximo fin de semana.



"Acabaremos donde nos merezcamos acabar. Quedan tres partidos y en el primero trataremos de mejorar nuestra puntuación y nuestra clasificación. Será complicado porque cada partido es definitivo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con ambición e ilusión", advirtió el técnico vasco.



La tercera plaza, a cuatro unidades, le permitiría participar en la próxima edición de la Supercopa de España, un objetivo mucho más asequible que el trofeo, como el de superar la máxima puntuación del equipo nervionense en Primera División (76). Si quieren lograrlo, deberán frenar la racha de dos jornadas sin vencer y recuperar su solvencia atrás en un partido en el que contarán con todos sus efectivos.



Enfrente, un Valencia que tiene la salvación prácticamente garantizada, un consuelo para un triste y mediocre curso al que Salvador González 'Voro', una vez más, tratará de poner remedio en las tres últimas fechas. Con 39 puntos, el conjunto 'che' maneja nueve sobre el descenso; y un punto le bastaría para firmar la permanencia, algo que también lograrían si Huesca y Elche no ganan esta jornada.



La contundente victoria del pasado fin de semana ante el Real Valladolid (3-0) encarriló el objetivo, y ahora tratarán de volver a puntuar en un choque en el que el preparador valencianista no contará con Jason y Cutrone. En el recuerdo, el 3-0 encajado en la Copa del Rey en el feudo sevillista y con pobre imagen valencianista.



EUROPA Y EL DESCENSO, EN JUEGO EN BALAÍDOS



En Balaídos (20.00), el Celta necesita un triunfo para seguir soñando con Europa ante un Getafe que luchará por tres puntos que le permitirían alejar la sombra del descenso, que volvió a acechar a los de José Bordalás tras perder en el minuto 89 ante el Eibar (0-1).



La derrota ante el conjunto armero y la anterior ante el Villarreal (1-0) han dejado a los azulones con 34 unidades, solo cuatro por encima de la zona de peligro, por lo que necesitan imperiosamente una victoria en tierras gallegas, a donde viajan sin los lesionados 'Cucho' Hernández y Cabaco ni el sancionado Timor.



El equipo del 'Chacho' Coudet, por su parte, atesora 47 puntos con los que mira de cerca la séptima plaza, en poder del Villarreal (52), al que goleó el pasado domingo (2-4) para seguir siendo aspirante. Ahora, tratará de aprovechar la inercia de tres triunfos consecutivos para luchar por estar el próximo año en la novedosa Conference League.



Aun así, los vigueses llegan en cuadro a la cita, sobre todo en defensa donde son bajas Araujo, por sanción, Murillo y Hugo Mallo por lesión, y de Fontán por el coronavirus. Además, tampoco podrá estar el lesionado Tapia y el sancionado Ferreyra, mientras que lo más probable es que Iago Aspas vuelva al once tras ser suplente y no jugar en La Cerámica.



EL HUESCA QUIERE SEGUIR LUCHANDO ANTE EL ATHLETIC



Por último, en El Alcoraz (20.00), el Huesca afronta una de las tres 'finales' que le quedan por eludir el descenso, mientras el Athletic Club, con poquísimas opciones continentales, buscará terminar la temporada de la mejor manera.



El conjunto de Pacheta marca actualmente la zona de quema con 30 puntos, a solo uno de la salvación, y una victoria y algún fallo de los rivales que tiene delante (Alavés, Valladolid y Getafe) podrían apretarlo todo. Tras sorprender a la Real Sociedad (1-0), los oscenses regresaron a la realidad ante el Cádiz (2-1) y se volvieron a complicar las cosas. Pulido y Seoane volverán seguramente al once tras cumplir sanción en el Carranza.



Muchos menos apuros viven los bilbaínos (46), a seis puntos de la zona europea y que buscarán puntuar por décima jornada seguida en un partido en el que solo podrán contar con cuatro defensas ante la plaga de lesiones que afecta al equipo.



Yeray Álvarez, Iker Muniain, Yuri Berchiche, Ander Capa, además del positivo Iñigo Lekue, son algunos de los que no estarán a disposición de Marcelino García Toral para un duelo para el que sí recupera a Dani García y donde podría seguir apostando por los que menos minutos llevan como Sancet, Morcillo o Unai López.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE MIÉRCOLES EN LALIGA SANTANDER.



Sevilla - Valencia. Estrada Fernández (C.Catalán) 19.00 horas.



Celta - Getafe. Melero López (C.Andaluz) 20.00 horas.



Huesca - Athletic Club. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 20.00 horas.



Atlético - Real Sociedad. Cuadra Fernández (C.Balear) 22.00 horas.