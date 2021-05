Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Real Sociedad

El Atlético empieza su tríptico por el título



Los colchoneros serán campeones si vencen a donostiarras, Osasuna y Valladolid



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid iniciará este miércoles su sprint final por el título de LaLiga Santander, una serie de tres partidos en los que depende de sí mismo para proclamarse campeón, con un exigente duelo en casa frente a la Real Sociedad (22.00 horas), que ya ha levantado un título y está cerca de redondear su gran temporada con la clasificación para la próxima Liga Europa.



La esperada jornada 34 del pasado fin de semana, en la que se medían los cuatro primeros clasificados, se saldó con tablas tanto en el Camp Nou como en Valdebebas, resultados que sonríen a un Atlético que tiene en su mano conquistar su undécimo título de Liga siete años después del anterior.



El equipo colchonero tiene dos puntos más que Real Madrid y Barcelona y seis respecto al Sevilla, que está virtualmente eliminado de la carrera por el título salvo descalabro compartido por los tres primeros clasificados.



De esta forma, si resuelve con victoria sus próximos encuentros ante Real Sociedad, Osasuna (16 de mayo en el Metropolitano) y Real Valladolid (23 de mayo en Zorrilla), el Atlético será campeón. En caso contrario, dependerá de los resultados de sus predecesores, con ligera ventaja para el Real Madrid, que tiene ganada la diferencia de goles a rojiblancos y azulgranas.



Además, este miércoles el líder jugará sabiendo el resultado del Barcelona ante el Levante, pero no el del Real Madrid, que visita el jueves al Granada. Por ello, la victoria ante el equipo donostiarra tendría el efecto añadido de meter aún más presión el equipo blanco, que ante el Sevilla perdió su oportunidad de capturar el primer puesto.



Por encima de todas estas cábalas, Diego Pablo Simeone ha pedido a sus pupilos que repitan la gran versión mostrada en el Camp Nou, consciente de que si mantienen ese nivel será difícil que se les escape el campeonato. Además, en el duelo de ida ya fueron capaces de conquistar San Sebastián (0-2) con goles de Mario Hermoso y Marcos Llorente.



LA REAL MIRA A EUROPA Y LUIS SUÁREZ SIGUE 'SECO'



En cuanto a la Real Sociedad, está muy cerca de poner el broche a una temporada de ensueño en la que ya levantó una Copa del Rey y tiene en su mano volver a Europa. El equipo entrenado por Imanol Alguacil, quinto clasificado, tiene dos puntos de renta sobre el Betis y cuatro respecto al Villarreal, que además estará fuera de esta pelea si gana la Liga Europa y saca billete para la Liga de Campeones.



El equipo vasco solo ha sacado dos puntos en sus siete últimas visitas al campo del Atlético de Madrid y aún no sabe lo que es ganar en el Metropolitano, pero esta temporada se ha convertido en uno de los visitantes más peligrosos de la competición, con siete triunfos lejos de San Sebastián, y busca la guinda en una de las plazas más complicadas.



Imanol Alguacil sufrirá las bajas por lesión de Mikel Merino, Carlos Fernández, Aihen Muñoz y Luca Sangalli, mientras que Thomas Lemar, que sufrió una lesión muscular en el último encuentro en el Camp Nou, es la única baja confirmada en el bando local. Sául Ñíguez se perfila como su sustituto y en ataque repetirá la pareja formada por Ángel Correa y un Luis Suárez que no marca desde marzo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Mario Hermoso; Carrasco, Koke, Saúl, Llorente; Correa y Luis Suárez.



REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi; Portu, Silva, Oyarzabal; e Isak.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 22.00/Movistar LaLiga.