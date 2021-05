Fútbol/Primera.- (Crónica) El Alavés mira a la salvación y se la complica al Elche

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Deportivo Alavés dio un gran paso hacia la salvación tras llevarse este martes con solvencia (0-2) el duelo directo en el Martínez Valero ante un Elche que se queda en una delicada situación a falta de dos jornadas para el final de LaLiga Santander.



El conjunto franjiverde estaba a dos puntos del 'babazorro', al que esperaba batir para superarle en la tabla y seguir soñando con una permanencia que parece que se acerca ahora más a los de Javi Calleja, que manejaron mejor la presión del encuentro.



Los visitantes firmaron un partido sólido y devolvieron a su rival la idéntica derrota de la primera vuelta en Mendizorrotza apoyados en el buen partido ofensivo de Luis Rioja y Joselu, y el buen hacer también en la portería de Fernando Pacheco, que realizó paradas que frenaron a los de Fran Escribá.



El Alavés empezó mejor, liderado por la velocidad por la izquierda de Rioja, pero fue su portero el que mantuvo el 0-0 con una gran parada a un espectacular remate de tacón de Boyé. El equipo vitoriano respondió con un balón al palo de su extremo, cuyo rechace no cazó Edgar por milímetros, y cuando más equilibrado parecía el choque, con el 0-1 al filo del descanso, obra de Joselu tras la enésima internada de Rioja por su lado.



El gol hizo daño al Elche y afianzó en su planteamiento a su rival, que prefirió esperar al contragolpe y que las urgencias le pasasen factura a los locales para buscar la sentencia. Así, cuando los franjiverdes apretaban para el empate, un error atrás permitió a Joselu montar una rápida 'contra' que envió a la red Rioja. Un intercambio de papeles respecto al 0-1 que acercaba al Alavés a un triunfo vital.



Los de Escribá tuvieron la oportunidad de volver a meterse en el partido, pero Pacheco se volvió a cruzar en sus intenciones con otra gran parada ante Boyé. Los locales no encontraron la portería y los visitantes pudieron sentenciar por medio de otro contragolpe de Edgar que envió su disparo al palo. Los tres puntos se fueron a Vitoria para dejar a los 'babazorros' con 35, cinco más de un Elche que seguirá en descenso a falta de seis puntos que no le dejan ya demasiado margen.



OSASUNA VUELVE A LA SENDA DE LA VICTORIA



Por otro lado, en El Sadar, después de tres partidos sin hacerlo, Osasuna volvió a la senda de la victoria tras imponerse por 3-2 al Cádiz y superarle en la clasificación, en un encuentro con goles en la segunda parte y donde ambos equipos notaron cierta relajación por tener ya los deberes hechos.



El conjunto cadista, con muchas rotaciones, fue el que mejores opciones tuvo en la primera mitad, con un mano a mano del 'Choco' Lozano que salvó el joven Juan Pérez y un cabezazo de Saponjic, pero fueron los locales los que golpearon en el tramo final con un gran remate de Budimir tras un gran centro de Manu Sánchez.



Tras el descanso, un penalti de David García permitió a los de Álvaro Cervera empatar pronto por medio de Saponjic, que se estrenó en LaLiga Santander, pero al final los puntos se quedarían en Pamplona gracias a otro gol de Budimir (minuto 75) y un penalti por mano de Carcelén transformado por Roberto Torres (minuto 86). Alberto Perea añadió emoción en el descuento.