Fútbol.- Javier Tebas: "Para mí supone muchísimo que pueda ir gente a un solo partido esta temporada"

11/05/2021 El presidente de LaLiga, Javier Tebas, interviene en un Desayuno Deportivo de Europa Press, a 11 de mayo de 2021, en el Auditorio El Beatriz Madrid, en Madrid, (España). Tebas analizará durante el encuentro, patrocinado por DAZN, Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado y Repsol, la actualidad sobre el fútbol profesional como la presencia o no de público en los estadios, la 'burbuja' y protocolo antiCOVID y, entre otros, el proyecto fallido de la Superliga. DEPORTES Óscar J.Barroso - Europa Press



"Sigo defendiendo el VAR, pero habría que ir hacia una especialización de sus árbitros"



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro que personalmente le supone "muchísimo" el hecho de que aunque sea en un solo partido o jornada pudiese haber espectadores en LaLiga Santander o LaLiga SmartBank, y por ello pidió a las autoridades ser "coherentes", mientras que volvió a defender la importancia del VAR, aunque cree que "habría que ir hacia una especialización de sus árbitros" para una mayor unificación en asuntos como las manos.



"Que la gente pueda acudir a un solo partido ya es mucho, hay que pensar en equipos como el Cartagena o el Castellón, que pueden descender sin que su afición haya visto su paso por el fútbol profesional. El valor que tiene que puedan ir a solo un partido es increíble para los aficionados y para LaLiga, para mí supone muchísimo", admitió Tebas en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, DAZN, Lotería y Apuestas del Estado y Liberbank.



El dirigente remarcó que "durante muchos meses" han estado con una "postura de colaboración" con el Ministerio de Sanidad en este tema. "Pero no podemos seguir con la incoherencia, no me va a convencer que me digan que es por temas sanitarios. ¿Quién se equivoca? ¿Las Comunidades Autónomas o Sanidad? Si se es coherente, debe haber público en los estadios", aseveró.



En este sentido, se mostró "partidario de que haya público en Cádiz, aunque no lo pueda haber en San Sebastián". "¿Si hubiese un rebrote en Valencia hay que impedir que entre la gente en todos los estadios? ¿Qué afecta a la integridad de la competición? Nos entra 'integritis' a veces... Los propios clubes, por unanimidad, han dicho que para adelante, porque el valor de que vayan aficionados es mucho más que esa circunstancia", remarcó.



Por otro lado, se refirió a la polémica del pasado domingo con la mano de Militao en el Real Madrid-Sevilla y dejó claro que sigue siendo "defensor del VAR", aunque puede "entender las quejas porque la falta de unificación en el tema de las manos ha provocado mucha desazón".



"Hay que explicar las cosas para que la gente lo entienda. Como presidente de LaLiga no sé si fue mano de Militao, espero que el Comité Técnico de Árbitros esté trabajando en esta cuestión. Creo que habría que ir hacia una especialización de árbitros de VAR, que roten tanto hace que criterio no se unifique y es más fácil unificar con cinco solo", añadió.



"LALIGA SANTANDER ES UNA SUPERLIGA"



De todos modos, está feliz por el apretado desenlace en LaLiga Santander, provocado "por el nivel de puntos. "Si el campeón es por menos de 90, es que ha habido competitividad, que el ganador se ha dejado muchos puntos y que no hay resultados predecibles", comentó.



"Yo pienso que cuantos menos puntos, más cara, no más barata. Para el descenso nos van a faltar tres puntos para que sea competitiva, que estuviese en 38 ó 39, pero tenemos una liga muy competitiva, ya dije que por esta crisis los 'grandes' iban a sufrir más en la competitividad", subrayó el dirigente.



Tebas tiene claro que "España tiene un gran campeonato" del que se debe estar "orgulloso y que se ha hecho a sí mismo con sus clubes". "Si miramos a hace diez años, ha crecido, es competitivo, solvente, en vez de pedir algún rescate hemos dado dinero a través de los Pactos de Viana, y antes del coronavirus la asistencia había aumentado. Es una 'Superliga'", aseveró, recalcando que el fútbol sería "aburrido si siempre los equipos españoles estuviesen siempre en las finales". "Esa excelencia deportiva es imposible mantenerla", declaró respecto al dominio este año del fútbol inglés en las competiciones europeas.



El presidente de LaLiga reiteró que este verano podría haber "un caso excepcional de un fichaje importante", pero que no se van a volver a "cifras de 1.000 millones de compras y 800 millones de ventas". "No toca todavía, y no nos valen los trueques, dan beneficios, pero nada de tesorería", advirtió.



En cuanto a sus preocupaciones, está sobre todo la de encontrar un "'tender' para los derechos audiovisuales". "Si hubiésemos seguido en la misma línea de siempre lo tendríamos para el mes de junio, pero lo vamos a llevar para septiembre por razones estratégicas. Yo me reúno con todos, con operadores nacionales e internacionales de todo tipo", expresó.



En este sentido, tras confesar que deben estar "preparados para tener la estrategia correcta" ante la llegada de OTT's como DAZN, indicó que "a nivel internacional" tienen garantizado "un crecimiento en los cuatro años de un cinco o seis por ciento". "A nivel nacional, me conformo con un crecimiento del dos o tres por ciento", detalló.



"EN ABSOLUTO ABANDONO EL PROYECTO DEL PARTIDO EN ESTADOS UNIDOS"



Javier Tebas ironizó sobre si es uno de los directivos más influyentes del fútbol mundial. "Me gustaría influir mucho más porque no influyo nada. Si lo hiciese, no se dirían cosas como el Mundial de Clubes o la reducción de equipos en las ligas", admitió.



"No estoy súper feliz de estar en el Comité Ejecutivo de la UEFA, estoy feliz porque me han elegido las ligas europeas. En cuestiones que no afectan a las ligas me voy a abstener siempre, voy a pelear por la autonomía de las ligas", manifestó tras su entrada en el organismo continental como representante de las Ligas Europeas el pasado mes de abril.



Sobre los 'Pactos de Viana', consideró que denota que "los clubes profesional son solidarios, equitativos y justos con el resto deportes de España", mientras que "una resolución judicial decidirá" sobre la competencia definitiva para programar partidos los lunes.



"Cuando las partes están lejos de entender lo que es el fútbol profesional en un país es imposible tener un acuerdo. No era una cuestión de dinero, que es lo que nos han pedido, sino que era un tema de esencia de crecer y ser competitivos con el resto del mundo en cuanto a los derechos audiovisuales", explicó Tebas en relación a este conflicto con la RFEF.



También criticó al ente federativo a su postura en las elecciones a la AFE. "Desde los que mandan en la RFEF, cuando no se hace lo que ellos quieren no quieren que uno siga", avisó, resaltando el apoyo que dieron las Federaciones Territoriales a Gaizka Toquero para derrotar a David Aganzo.



Finalmente, Tebas no renuncia a jugar un partido en los Estados Unidos. "Estamos esperando una resolución judicial de la Audiencia Provincial de Madrid para ver si podemos ir allí. Es una señal de respeto para la afición de un lugar del mundo donde más se mueve la industria del fútbol. En absoluto abandono este proyecto", sentenció.