Fútbol.- Javier Tebas: "El fútbol español ha demostrado con la pandemia solvencia financiera y que no está en riesgo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó de "esfuerzo sobrehumano" el realizado para sacar adelante LaLiga Santander y LaLiga SmartBank durante la pandemia del coronavirus, y dejó claro que la forma de actuar del fútbol español ha demostrado que posee "solvencia financiera y que no está en riesgo", aunque solicitó "mayor seguridad jurídica para salir más fuertes de esta crisis".



"Quiero recalcar el esfuerzo sobrehumano que se ha hecho desde LaLiga y los clubes para poder seguir compitiendo y proteger la salud de todos los que participan y poder estar en las pantallas para que los aficionados nos puedan seguir viendo y seguir generando el aspecto económico de esta industria que es muy importante", subrayó Tebas en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estados, Liberbank y Repsol.



En este sentido, el dirigente hizo hincapié en que, pese a lo delicado de la situación con la pandemia, no han pedido "ningún rescate" al Gobierno y han "cumplido con los impuestos". "Eso destaca nuestra solvencia, nuestra capacidad de reacción y lo fiable que es nuestro sector en el ámbito de la economía", comentó.



"No es verdad que el fútbol se vaya a la ruina en tres años y es peligroso decir esas afirmaciones", aseveró respecto a las palabras de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como razón para el nacimiento de la Superliga.



Tebas cifró "en 1.029 millones" las pérdidas sufridas (2.000 millones menos de ingresos y sólo 984 en gastos) durante este periodo. "Hay que buscar el dinero y ha salido de los 783 millones en operaciones de financiación y refinanciación y los 246 de recursos propios de los clubes", detalló.



"Y cuando el fútbol español tiene esa capacidad es porque demuestra solvencia financiera y que no está en riesgos", añadió con firmeza, poniendo ejemplos de otras ligas como la Serie A donde el Inter de Milán "lleva ocho meses de retrasos en pago a sus jugadores" o su opinión sobre que la Premier "gastó mas de lo que debía" el pasado verano. "Seguiremos siendo solventes, pero nos gustaría tener más seguridad jurídica para salir más fuertes de esta crisis porque creo que vamos a ser la Liga que va a salir mejor parada", remarcó.



Tebas no olvida que "hace un año la incertidumbre era abismal", pero que decidieron que "había que volver y había que estar preparados". "Los momentos más complicados" fueron la vuelta a los entrenamientos y la puesta en marcha de los protocolos. "Fuimos la competición más firme y más clara en decir que no había más remedio que volver cuando se pudiese", apuntó el dirigente.



CASI 72 MILLONES EN 'GASTOS COVID'



Para ello, hasta el momento, ha dispuesto de 233.603 test de antígenos, 137.185 PCR's y 20.453 test serológicos, además de donar a otras competiciones 100.750 tests. En total, han detectado 634 positivos en las 'burbujas' de los clubes, 341 de jugadores, y celebró que en LaLiga Santander "no se ha suspendido ni un solo partido, la única en las cinco grandes ligas".



Además, "a raíz del 'caso Fuenlabrada" se dieron cuenta de que "el problema podía estar en los vestuarios" y por eso han limitado su uso. "Incluso se lo recomendamos a los equipos de Champions", admitió Tebas, que explicó que han realizado hasta "seis cambios de protocolo" para adaptarse "a la situación y al conocimiento del virus", y que prefiere esperar a que los porcentajes de vacunación "sean mayores" antes de vacunar a las plantillas. "No queremos precipitarnos en un aspecto en el que podemos esperar", acotó.



Del mismo, en LaLiga "se hizo un organigrama estratégico" para estudiar como gestionaban esta crisis "con 404 personas implicadas porque afectaba a todos los departamentos" de LaLiga, con "un inspector en los 42 clubes para controlar la 'burbuja'" y con "un contacto principal en cada club". Todo ello, supuso un 'Gasto COVID' de 27,2 millones la pasada temporada y de 44,6 millones en la actual.



Por otro lado, el presidente de LaLiga habló del tema de la transparencia en la patronal, donde recalcó que no tiene "un cortijo". "Genero demasiada atención, pero estoy sometido a un control exhaustivo por parte de los clubes y los órganos de LaLiga", puntualizó.



"No hay falta de transparencia, como se demuestra en una de las 30 demandas que tenemos del Real Madrid. Lo que pasa es que LaLiga debe regirse por criterios democráticos y de la mayoría, y no decidimos los ejecutivos los temas fundamentales. No te gustará, pero no se puede decir que no hay transparencia", sentenció el dirigente, que remarco la obligatoriedad para los 42 equipos de tener un Departamento de Compliance.



"YA BASTA DE MÁS COMPETICIONES"



Finalmente, en su discurso inicial, Tebas avisó de los riesgos normativos, como pueden ser el Mundial de Clubes de la FIFA ideado por Gianni Infantino. "Ya basta de más competiciones, hay que preservar el ecosistema que ha funcionado y que genera riqueza. No puede haber más competiciones sin saber su efecto en este ecosistema", subrayó.



"Entre las cinco grandes ligas generamos 13.000 millones de euros en ingresos audiovisuales, cuatro veces más que la Liga de Campeones. "No se pueden vaciar las ligas nacionales para que todo vaya a los grandes clubes y a esa teoría de que son las locomotoras del fútbol", expresó.



El dirigente también solicitó una "normativa europea más férrea contra la piratería", un IRPF menor o claridad en la publicidad del juego, un tema donde opina que se ha "pasado de la selva a la prohibición total" y que "le cuesta a clubes 90 millones de euros".