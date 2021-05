Europa y la permanencia pasan por ganar en Balaídos

El delantero del Celta Iago Aspas (3-d) celebra con sus compañeros un gol durante un partido. EFE/Salvador Sas/Archivo

Vigo, 11 may (EFE).- El sueño europeo del Celta de Vigo pasa por ganar este miércoles al Getafe en el estadio vigués de Balaídos, ya que necesita reanudar con la victoria para acabar con la amenaza del descenso, del que tan sólo le separan cuatro puntos tras ganar únicamente uno de sus últimos diez partidos.

Esa mala dinámica, en la que influido notablemente su preocupante falta de goles, contrasta con el buen momento que atraviesa su rival, que no ha acusado las bajas y encara el tramo final del curso lanzado después de ganar sus últimos tres partidos.

El triunfo anoche del Betis ha complicado las opciones del club celeste de alcanzar la sexta plaza, así que su reto ahora pasa por superar al Villarreal, que tiene una renta de cinco puntos, más la media de goles, cuando sólo quedan nueve por disputarse.

Eduardo Coudet recupera para este choque al internacional español Iago Aspas, que no dispuso de minutos en el estadio de la Cerámica, pero pierde al central Néstor Araujo, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas.

Su ausencia devolverá a la titularidad a Joseph Aidoo, que formará en el centro del eje junto al joven Carlos Domínguez, con Hugo Mallo y Aarón Martín.

El internacional sub21 Fran Beltrán tendrá continuidad como pivote defensivo tras su buen rendimiento en Villarreal, y la única duda está en quién sale del equipo para dar entrada a Aspas en la línea de ataque.

Con Denis Suárez, Brais Méndez y Santi Mina en un gran momento de forma, todo apunta a que Nolito o Augusto Solari arrancarán en el banquillo para que el internacional español vuelva a ser la referencia ofensiva.

Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Carlos, Aarón Martín; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito o Augusto; Aspas y Santi Mina.

Árbitro: Melero López (colegio andaluz); Soto Grado (VAR)

Estadio: Balaídos

Hora: 20:00

------------------------------------------------------------

Puestos: Celta (8º, 47 puntos); Getafe (15º, 34 puntos)

La clave: La pegada: El Celta suma 8 goles en 3 partidos; el Getafe sólo dos

El dato: El Getafe es el sexto club de las grandes ligas con el peor promedio goleador

La frase: Coudet: "El equipo rinde porque los jugadores creen".