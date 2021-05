Etiopía.- Etiopía confirma violaciones cometidas por soldados y policías en Tigray

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Etiopía han confirmado este lunes que durante la ofensiva en la región etíope de Tigray hubo violaciones cometidas por soldados y policías.



A través de un comunicado, el Fiscal General etíope ha compartido que "desde hace dos meses, un equipo de investigadores y fiscales de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal está llevando a cabo una investigación penal por presuntos delitos cometidos en diferentes localidades de la región de Tigray".



En este contexto, hasta el 3 de mayo, se han recopilado 95 testimonios y se han recogido pruebas documentales por parte del equipo de investigación, mientras que la Policía ha registrado los testimonios de 116 víctimas de violaciones en el marco de la ofensiva militar para capturar la ciudad de Axum en noviembre.



Además, según indican las autoridades, han conseguido identificar a los miembros de la Policía Federal y del Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía (FDNE) implicados en estos delitos. Los casos de los miembros de la Policía Federal han sido transferido a la Fiscalía Regional, mientras que el caso de los miembros del FDNE, presuntamente implicados en el crimen, has sido transferidos al tribunal militar.



La investigación también recoge que 93 personas murieron durante los combates del 27 de noviembre, y que la gran mayoría de los muertos eran combatientes del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) y no civiles.



Entre los civiles que perdieron la vida, cinco murieron por artillería de cañón que iba dirigida a objetivos militares del TPLF, mientras que otro murió como consecuencia de "un enfrentamiento con las fuerzas del orden por el incumplimiento del toque de queda impuesto por la proclamación del estado de emergencia".



En referencia al TPLF, el fiscal indica que habría "reclutado entrenado y desplegado a unos 2.500 paramilitares entre la población civil en las principales ciudades de la región de Tigray para llevar a cabo la guerra urbana antes de la entrada del FDNE en la ciudad de Axum".



En esta ciudad, por ejemplo, 1.500 jóvenes recibieron un día de "entrenamiento" sobre cómo disparar armas durante el período comprendido entre el 10 y el 18 de noviembre de 2020 para enfrentarse a las fuerzas de seguridad, según la investigación.



TROPAS ERITREAS



En referencia a la presencia de tropas eritreas, la investigación ha concluido que el 27 de noviembre de 2020, cuando las FDNE abandonaron la ciudad de Axum para llevar a cabo otra misión, "un pequeño número de tropas eritreas llegaron en dos vehículos y se apostaron en la zona montañosa de la ciudad".



Fue entonces cuando "los cuadros del TPLF difundieron el rumor de que el Ejército eritreo había entrado en la ciudad para rendirse y no para luchar, e instigaron a los 1.500 jóvenes que habían entrenado anteriormente a levantarse en armas y capturar a los soldados eritreos".



"Las fuerzas del TPLF abrieron el ataque contra los soldados eritreos que estaban asentados en la zona montañosa de la ciudad" en un combate que se cobró la vida de 93 personas, según los testimonios recogidos por la investigación.



Al margen de estos primeros resultados, "la investigación sigue en marcha y los investigadores están identificando a los autores de los delitos mencionados anteriormente y están reuniendo más pruebas que permitan descubrir los delitos y llevar a los autores ante la justicia", ha informado el fiscal.



La ofensiva en Tigray, en la que tropas eritreas participaron del lado del Ejército etíope, ha provocado una grave crisis humanitaria, con el desplazamiento de decenas de miles de personas y la destrucción de parte de la infraestructura de Tigray, lo que ha hecho saltar las alarmas entre la comunidad internacional.