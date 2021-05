Escuelas mexicanas inician programa de regreso a las aulas en Guanajuato

Alumnos asisten a clase con los protocolos de bioseguridad debido a la Covid-19 hoy, durante el regreso a clases del preescolar Carrusel Mágico, en la ciudad de León, estado de Guanajuato (México). EFE/ Luis Ramírez

Guanajuato (México), 11 de may (EFE).- Escuelas del central estado mexicano de Guanajuato arrancaron este martes una prueba piloto de regreso a clases presenciales en medio de una caída nacional de contagios de covid-19 y la vacunación del personal educativo.

Tras la revisión de instalaciones y protocolos sanitarios, un comité especializado eligió a 71 instituciones educativas, de las que 71 % son privadas, que agrupan alrededor de 7.000 alumnos.

En estos primeros días de la prueba piloto, las actividades estarán relacionadas con el aspecto socioemocional de los alumnos, explicó el secretario de Educación del estado, Jorge Enrique Hernández.

“Es un poco la historia de cada quien, ver cómo estamos, cómo les fue, qué ha pasado en sus familias y no será cuestión de un día, es un tema que se trabajará esta semana”, declaró a los medios.

México, que acumula más de 2,36 millones de contagios y casi 220.000 muertes por covid-19, la cuarta cifra más alta del mundo, no tiene clases presenciales a nivel nacional desde marzo del año pasado, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes.

Pero el Gobierno presume de "cuatro meses continuos de reducción de la epidemia" y ha prometido vacunar a los más de 3 millones de trabajadores del sector educativo público y privado este mes.

En Guanajuato, con más de 6 millones de habitantes, la vacunación de docentes y personal administrativo concluyó este fin de semana con más de 118.314 dosis de CanSino, una vacuna china de una sola aplicación.

EDUCACIÓN EN LA 'NUEVA NORMALIDAD'

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) abrió el 23 de abril una convocatoria de siete días para las escuelas interesadas en el programa piloto.

Los colegios implementaron medidas como dividir los grupos para asignarles los días de la semana en los que acudirán cada uno y escalonar su horario de entrada y salida.

Los alumnos están obligados a usar mascarilla, mientras que los maestros deben utilizar cubrebocas y careta, además de controlar que no haya aglomeraciones en los sanitarios y durante el receso.

Si algún alumno o maestro presenta síntomas de covid-19, se aplicará una prueba rápida, y si resulta positiva, toda la escuela suspenderá actividades al menos 14 días.

Los maestros evaluarán los conocimientos adquiridos por los estudiantes en las clases virtuales para que el grupo sea lo más homogéneo posible.

Pese al optimismo, el secretario de Educación del Estado todavía ve lejana la posibilidad de un posible regreso masivo a clases como año con año ocurría en agosto.

“Ojalá podamos regresar muy pronto, estimo que será algo con nueva normalidad, no podríamos de momento pensar que podría ser como antes, yo creo que definitivamente falta mucho tiempo para que eso suceda”, admitió.

Con este programa, Guanajuato se suma al estado de Campeche, el primero en iniciar el regreso a clases presenciales y Coahuila, que lo hará a partir del próximo 17 de mayo, según la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.

En tanto, se prevé que el 24 de mayo inicien este proceso los estados de Chiapas, Veracruz, Nayarit y Tamaulipas.