El vicepresidente de Guatemala critica al presidente Giammattei por "nepotismo"

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo (i), juraba su cargo en la ceremonia de investidura del nuevo presidente, Alejandro Giammattei, en enero de 2020. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 11 may (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, aseguró que su país no se merece un Gobierno como el que tiene actualmente y criticó el desempeño de su compañero en el poder, Alejandro Giammattei, por "nepotismo" y otros motivos.

"En 2,8 meses concluye el Gobierno actual. ¿20 años preparándose para esto?", se preguntó el vicepresidente en sus redes sociales este lunes al filo de la media noche.

"No nos merecemos una Administración así", añadió Castillo, quien dijo además "estar muy solo dentro del Gobierno pero haré mi mejor esfuerzo".

Castillo y Giammattei se encuentran distanciados desde el inicio del Gobierno de ambos en enero de 2020, cuando tomaron posesión tras ganar las elecciones de 2019 con la agrupación política Vamos.

"Como ciudadanos nos merecemos una Guatemala diferente. Más que al Presidente, ruego al Consejo de Ministros reaccionar. Nada es para siempre. La factura llegará tarde o temprano", advirtió Castillo.

Las diferencias entre ambos se hicieron más visibles en noviembre y diciembre de 2020 cuando el Gobierno de Giammattei entró en crisis por la aprobación de un polémico presupuesto estatal para 2021, que provocó multitudinarias protestas y que finalmente fue derogado.

En aquel momento, Castillo instó a Giammattei a "renunciar por el bien" de Guatemala, aunque las palabras del vicepresidente no tuvieron eco en el mandatario.

Giammattei llegó a la presidencia de Guatemala tras casi 20 años de vida política y tres elecciones perdidas, hasta la de 2019 cuando salió victorioso con Castillo, con quien sostenía una amistad de varios años.

Ambos recorrieron el país en varias ocasiones entre 2016 y 2019 en busca de recolectar votos para los comicios de 2019.

POR CORRUPCIÓN ESTATAL

Las palabras de Castillo este lunes por la noche se produjeron después de que algunos medios locales destaparan diversos actos de corrupción estatal con el manejo de la pandemia de la covid-19.

"No podemos seguir así. Hoy todos extrañamos las acciones de la Cicig", expuso el vicepresidente en referencia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la Organización de Naciones Unidas que entre 2015 y 2019 desarticuló docenas de estructuras criminales en el país.

La entidad, sin embargo, abandonó el país en 2019 por decisión del presidente en aquel momento, Jimmy Morales, quien era investigado por varios casos de corrupción junto a sus familiares.

La Cicig imputó bajo el mando de su comisionado, el abogado colombiano Iván Velásquez, a más de 200 políticos, ministros, diputados, empresarios de élite y presidentes y expresidentes por corrupción.

"Prometimos en campaña un Gobierno diferente. Alejado del nepotismo", argumentó Castillo.

"¿Cuántos padres, esposos, hijos o hermanos (de funcionarios) están contratados en el Ejecutivo u otros poderes del Estado de enero de 2020 a la fecha?", se preguntó el empresario convertido en político y vicepresidente.

Guatemala es, según diversos índices de organismos internacionales, uno de los siete países más corruptos de América.

Además, la nación centroamericana aparece como una de las más pobres del continente con el 59 % de sus 16,3 millones de habitantes bajo el umbral de la pobreza y un 20 % sobreviviendo en pobreza extrema.

El Gobierno de Giammattei se ha visto acusado de varios escándalos de corrupción, principalmente con personas vinculadas al mandatario como su exsecretario presidencial, Giorgio Bruni, o uno de sus grandes amigos y hasta 2020 funcionario estatal, Miguel Martínez.