El Sporting se proclama campeón en Portugal 19 años después

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM

Lisboa, 11 may (EFE).- El Sporting de Portugal se proclamó este martes campeón de la Liga lusa, 19 años después de su último trofeo, tras vencer al Boavista por 1-0 en el Estadio de Alvalade.

A falta de dos jornadas para el final del campeonato, los "leones" consiguieron su 19º título liguero gracias a un solitario gol del luso Paulinho en el minuto 36.

El equipo de Rúben Amorim saltó al césped con ganas de no aplazar la fiesta y certificó la victoria con un remate del portugués a un centro de Nuno Santos.

Se trata de la 25ª victoria del equipo en lo que va de Liga, que todavía no conoce la derrota y tiene dos jornadas por delante para conseguir terminar el campeonato invicto.

Miles de aficionados se concentraron, desde horas antes del encuentro, en los aledaños del estadio José Alvalade, donde hubo incluso enfrentamientos con la Policía, y está previsto para esta noche un desfile en autobús de los jugadores por las calles de Lisboa.

La próxima jornada el Sporting visita el Estadio da Luz para enfrentarse a su eterno rival, el Benfica, que le tendrá que hacer el pasillo al campeón.

También este martes, las "águilas" se impusieron hoy por 3 a 1 ante el Nacional con dos goles de Gonçalo Ramos y uno en propia puerta de Pedrão, quien también marcó el tanto de los de Madeira, que es colista y tiene un pie en segunda.

Antes, dos goles del colombiano Mateo Cassierra y uno en propia puerta de Miguel Cardoso dieron hoy la victoria al Belenenses en casa del Tondela (1-3) y le acercan a puestos europeos. El español Mario González marcó el tanto del equipo de Pako Ayestarán.

El Santa Clara, otro candidato al acceso a la Liga Europa, venció por 1-0 al Rio Ave, que está al borde de la zona de descenso.