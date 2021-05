El presidente de Honduras pide a países donar o vender el exceso de vacuna anticovid

En la imagen un registro del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. EFE/Michael Reynolds

Tegucigalpa, 10 may (EFE).- El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, instó este lunes a los diferentes países a donar o vender a Honduras los excesos de la vacuna contra la covid-19, enfermedad que ya deja más de 220.000 contagios y 5.665 muertos.

“Si no pueden donarlas, no hay problema, nosotros tenemos dinero para comprarlas, pero no dejen vencer esas vacunas, por favor”, subrayó Hernández, en un comunicado de la Presidencia hondureña.

El gobernante indicó que su Gobierno realiza gestiones en Estados Unidos y Taiwán para que los países socios donen o vendan a Honduras las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 que no están utilizando.

“El mensaje que le hemos dicho al canciller (hondureño, Lisandro Rosales), y ahora lo hago público, es que, si China está atendiendo a sus amigos de manera fuerte y agresiva, y vienen esas vacunas para Honduras, pues para nosotros primero es la vida”, enfatizó.

El presidente hondureño expresó la "urgente necesidad" de agilizar el proceso de adquisición de vacunas, de lo contrario el país centroamericano no podrá reactivar su economía.

“De nada sirve el dinero si no podemos adquirir las vacunas rápidamente”, afirmó Hernández, quien insistió que su país está dispuesto a comprar vacunas a otros países que tengan exceso de dosis y no las estén utilizando.

La recuperación de la economía y los empleos, que se traduce en "más y mejores ingresos" para los hondureños y la región, debe ir acompañada del proceso de vacunación contra la covid-19, de lo contrario "mucha gente no va a salir a trabajar y no podrá hacer crecer sus negocios", indicó.

El coste de equipos de bioseguridad para hospitales y centros de triaje "es tremendo", "altísimo" y seguirá creciendo mientras la población no sea inmunizada, añadió.

APOYO DE PAÍSES AMIGOS

El gobernante hondureño agradeció a El Salvador por las vacunas que donará a siete municipios de Honduras y aseguró que el apoyo es reciprocidad por la ayuda que su país ha dado a los salvadoreños en medio de la pandemia.

“Quiero agradecer esa gestión de esos alcaldes y la respuesta de El Salvador porque, así como en medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador con medicamentos y otros, ellos responden recíprocamente, y estamos recibiendo noticias que nos pueden atender para adquirir la vacuna china, que por razones diplomáticas no está disponible para nosotros”, enfatizó.

Los siete alcaldes hondureños viajaron hoy a El Salvador, para reunirse este martes con el ministro de Salud, Francisco Alabí, anunció en la víspera el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter.

Hernández también agradeció a Israel por la donación de 5.000 vacunas de Moderna, en febrero pasado, y a Nicaragua por facilitar las pláticas con Rusia para la compra de 4,2 millones del preparado Spuntnik V, de las que 40.000 estarían llegando el viernes a Honduras.

"Quiero agradecer también al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque sé que la Presidencia de Israel ha estado haciendo un lobby con la gente de Pfizer y ojalá pronto tengamos un acuerdo que podría darse esta semana”, agregó.

El presidente Hernández reconoció la voluntad del Gobierno de España, cuyo presidente Pedro Sánchez, anunció en la Cumbre Iberoamericana, celebrada en abril, la donación de vacunas cuando su país supere el 50 por ciento de habitantes vacunados.