El IPC de China subió un 0,9 % interanual en abril

Una mujer vende vegetales en un mercado de Qingdao, en la provincia de Shandong, China. EFE/WU HONG/Archivo

Pekín, 11 may (EFE).- El principal indicador de la inflación en China, el índice de precios al consumidor (IPC), subió un 0,9 % interanual en abril, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El indicador supone un avance con respecto al 0,4 % de marzo pero no alcanza las expectativas de los analistas, que predecían un aumento del 1,1 %.

La ONE también hizo hoy público el índice de precios a la producción (IPP) de abril, indicador de la inflación mayorista, que creció un 6,8 % interanual.