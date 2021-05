El "clan" de los Trump suma un nuevo miembro con casa en Florida

En la imagen, Eric Trump, segundo hijo varón del expresidente Donald Trump, y su esposa, Lara. EFE/Stefani Reynolds/Pool/Archivo

Miami, 11 may (EFE).- Eric Trump, segundo hijo varón del expresidente Donald Trump, y su esposa, Lara, vivirán también en el sur de Florida como el resto del "clan" familiar, según informaron este martes medios especializados en el negocio inmobiliario.

El portal The Real Deal informó que Eric y Lara Trump, padres de tres hijos, compraron por 3,2 millones de dólares una casa de 7.715 pies cuadrados (718 metros cuadrados) en Jupiter, la localidad cercana a Palm Beach donde su hermano Donald Jr. y su novia, Kimberly Guilfoyle, adquirieron este año una mansión por casi 10 millones de dólares.

Meses antes, la hija mayor de Trump, Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, alquilaron un lujoso apartamento en Surfside, una zona de Miami de moda entre ricos y famosos.

Tras dejar la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, el expresidente Trump se instaló en Mar-a-Lago, una antigua mansión que convirtió en un club privado y donde antes de ser presidente solía pasar algunos días durante el invierno para jugar al golf, su deporte favorito.

La nueva casa de Eric y Lara Trump tiene cuatro dormitorios y cinco baños y está situada en la urbanización que rodea el Trump National Golf Club, propiedad de su padre, según The Real Deal.

Eric, Donald Jr. e Ivanka son hijos de Trump y su primera esposa, Ivana. El expresidente es padre también de Tiffany, de su matrimonio con la actriz Marla Maples, y de Barron, con su actual esposa, Melania Trump.

La casa de Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, y su esposa, una periodista que trabaja en el canal Fox News, tiene dos plantas y fue construida en 2004, según The Real Deal.

A fines de 2019, el expresidente Trump, nacido en Queens (Nueva York) hace 74 años, anunció que había cambiado su residencia legal de Nueva York a Palm Beach y alegó que los neoyorquinos no lo habían tratado bien, pero algunos medios dieron que la fiscalidad de Florida, que favorece a las grandes fortunas, habría influido también en esa decisión.