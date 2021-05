El City, un campeón renovado con ganas de mantenerse

Después de una temporada 2019-2020 decepcionante, Pep Guardiola ha sabido revitalizar a su plantilla incorporando a una nueva generación de jugadores que han permitido al Manchester City recuperar el trono de la Premier League, donde pretende mantenerse.

La derrota del Manchester United, segundo clasificado, contra el Leicester (2-1) este martes, ha sellado el título por tercera vez en cuatro años para los 'Skyblues', que ahora se podrán centrar en la final de la Liga de Campeones, el 29 de mayo en Estambul contra el Chelsea.

El año pasado, los 'Reds' consiguieron desplazar al City para proclamarse campeones 30 años después de su último título, así que esta reconquista tendrá un sabor especial en el nutrido palmarés de Guardiola.

El técnico español ha sabido compensar de manera inteligente las sucesivas marchas de jugadores tan importantes como David Silva, Vincent Kompany o Yaya Touré a lo largo de los últimos cuatro años, tras escribir algunas de las páginas más hermosas del club.

Ni siquiera el año casi en blanco del argentino Sergio 'Kun' Agüero, su último con la casaca celeste, frenó al City, que ha gestionado maravillosamente este "fin de ciclo", en ocasiones es fatal.

- Dias y Foden indispensables -

Phil Foden, Ruben Dias y Joao Cancelo han logrado ponerse al nivel de los Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan o Ederson y consolidarse como jugadores indispensables.

Dias, de 23 años, ha sido una pieza fundamental en la defensa del City, el punto débil en la pasada campaña.

Fichado del Benfica en septiembre, su impecable adaptación a la Premier League, su impacto físico y su carisma, no muy diferente al de Kompany, han permitido a John Stones recuperar, a su lado, su nivel internacional.

Figura destacada en la parcela ofensiva, Foden (20 años) ha confirmado el inmenso potencial que todos, empezando por Guardiola, le intuían desde hace años. Se ha vuelto indispensable, incluso en la selección nacional, demostrando que el City también sabe formar jugadores, no solo comprarlos.

En cuanto a Cancelo, de 26 años, sus poderosas arrancadas tanto en el costado diestro como en el izquierdo dieron la razón al preparador catalán, que nunca perdió su fe en él pese a una primera temporada complicada tras ser fichado de la Juventus.

Otro aspecto positivo para el City es que los treintañeros como Kyle Walker o Gündogan parecen estar en su mejor momento.

El centrocampista alemán ha descubierto su gusto por los goles cuando De Bruyne ha estado lesionado y Gabriel Jesus o Raheem Sterling no acertaban de cara a puerta.

Y aunque el relevo de la guardia está bien encaminado, el City también le debe a un viejo gruñón como Fernandinho (36 años) su resurgir después de un mediocre inicio de temporada.

"No me gusta este equipo, no me gusta la forma en la que jugamos", dijo, disgustado, Guardiola tras un empate (1-1) contra el West Bromwich Albion en la 12ª jornada.

- Las cuatro verdades de Fernandinho -

Y fue al brasileño Fernandinho, el veterano capitán de 36 años, a quien recurrió el entrenador para transmitir su mensaje tras un entrenamiento poco intenso en Año Nuevo.

"Después de esa sesión, Pep me vino a ver y me habló como capitán, como líder del equipo. Fue directo. Me dijo que no todos habían dado el 100%. Y en este equipo, cuando entrenas, lo haces al 100% o te quedas en casa. No es negociable", desveló el brasileño recientemente en The Players' Tribune.

En la siguiente sesión, tomó la palabra para decir a todos lo que pensaba.

"Nuestro siguiente partido era contra el Chelsea. Antes del encuentro me dije 'Si los chicos no corren aquí, se acabó, me voy'. Estuve a punto de perder la fe", añadió.

Pero el City venció 3-1 en Stamford Bridge, el tercer triunfo de una serie de 21, contando todas las competiciones, algo sin igual en el fútbol inglés.

Una vez se ha vuelto a lo más alto, empieza lo más duro: mantenerse.

"Lo más importante cuando se ganan títulos y trofeos es que tenemos aún más hambre de ganar más. Eso es lo que nos mueve aquí", avisó Fernandinho a sus rivales.

