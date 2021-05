El chileno Palestino solidariza con la causa árabe ante la escalada de violencia

Fotografía cedida este lunes por el Club Deportivo Palestino en la que se registró el pasado sábado el ingreso de sus jugadores al portar kuffiyes, antes de enfrentar al Colo Colo, en el Estadio Monumental David Arellando, en Santiago de Chile. EFE/Club Deportivo Palestino/Francisco Longa

Santiago de Chile, 10 may (EFE).- El Club Deportivo Palestino, de la Primera División del fútbol chileno, se sumó a los gestos de solidaridad para con el pueblo palestino que se han multiplicado en el mundo en los últimos días, luciendo el tradicional keffiyeh en apoyo a la causa árabe antes de su último partido.

Los jugadores de la escuadra fundada por inmigrantes palestinos saltaron al campo el pasado sábado con keffiyeh antes del comienzo del partido ante el Colo Colo, que acabaron ganando por 1-2.

Comandados por su capitán Luis Jiménez, que publicó imágenes de la previa con el hashtag #FreePalestine, la escuadra tetracolor manifestó su solidaridad con Jerusalén, sacudida hace semanas por disturbios y una escalada de violencia entre manifestantes palestinos y la Policía israelí.

"Es una situación que nunca le desearía a nadie y entendemos que estamos representando a personas que han sufrido desde 1948", señaló Jiménez a la prensa.

"No podemos permanecer callados frente a lo que hoy está pasando en Sheikh Jarrahd, donde palestinos están siendo desalojados desde sus casas en Jerusalén", agregó.

En tanto, el presidente del club deportivo, Jorge Uauy, declaró que los hechos ocurridos en el barrio Sheikh Jarrah "muestran que el derecho internacional y los derechos humanos están siendo desatendidos una vez más y la mayor parte del mundo está mirando en silencio".

"Tiene que haber responsabilidad por lo que está sucediendo a los palestinos, no solo en Jerusalén sino en toda la Palestina ocupada", agregó.

Chile alberga a la mayor comunidad palestina fuera de Medio Oriente en el mundo: se estima que cerca de medio millón de personas descendientes de palestinos habitan en el país, superando incluso a estados como Egipto y Líbano.

Fue esa misma comunidad de inmigrantes la que en 1920 fundó el Club Deportivo Palestino en la ciudad de Osorno, a más de 920 kilómetros al sur de la capital chilena.

La fuerza de su identidad se ha mantenido hasta la actualidad y en 2014, durante la ofensiva militar que el Ejército israelí desplegó contra la Franja de Gaza, el plantel reemplazó el número "1" de sus camisetas con el mapa de la zona en conflicto.

Al menos 20 palestinos, entre ellos 9 niños, murieron este lunes en la Franja de Gaza y 65 resultados heridos en medio de la escala de violencia con el Estado de Israel, situación que incluyó el disparo masivo de cohetes por parte de Hamás que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en la Ciudad Santa.