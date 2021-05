El cerebro del secuestro de un multimillonario alemán ingresa en prisión por varios atracos

El alemán Thomas Drach, cerebro del secuestro del multimillonario hamburgués Jan Philipp Reemtsma en 1996, es trasladado en helicópetro a una cárcel en Colonia (oeste del país) donde quedará a la espera de ser juzgado por tres atracos. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Berlín, 11 may (EFE).- El alemán Thomas Drach, cerebro del secuestro del multimillonario hamburgués Jan Philipp Reemtsma en 1996, ha ingresado en la cárcel en Colonia (oeste del país) donde queda a la espera de ser juzgado por tres atracos.

El secuestro de Reemtsma, por el que Drach había cumplido su condena, lo convirtió en su momento en uno de los diez criminales más buscados del mundo.

Se le imputa haber participado entre 2018 y 2019 en una serie de atracos a mano armada a transportes de dinero, en los que resultaron heridos guardias de seguridad.

La policía pudo encontrar uno de los coches en los que huyeron los atracadores y en el que hallaron huellas que los llevaron a Drach.

En los atracos, Drach tuvo al menos dos cómplices cuya identidad todavía se desconoce.

Drach fue detenido en Holanda, extraditado a Alemania y conducido a una cárcel de alta seguridad en Colonia.

Tras cumplir su condena por el secuestro de Reemtsma, salió de la cárcel en 2013.

En prisión, Drach había intentado resistirse a un examen de ADN alegando que no era necesario puesto que tenía suficiente dinero -el rescate que cobró por el secuestro fue de 30 millones de marcos (15 millones de euros)-, por lo que no era de temer que cometiera nuevos crímenes.