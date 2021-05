Desconecta.- Estar mujer falla al intentar agacharse para no salir en una reunión por zoom de su hija

11/05/2021 Estar mujer falla al intentar agacharse para no salir en una reunión por zoom de su hija. MADRID, 11 may. (EDIZIONES) El trabajo -o más bien, la manera de trabajar- es una de las cosas que ha cambiado en todo el mundo durante el año que llevamos en pandemia. El teletrabajo llegó para quedarse por una buena temporada y asociado a esta nueva manera de trabajar, las comunicaciones interpersonales también lo han hecho. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS



El trabajo -o más bien, la manera de trabajar- es una de las cosas que ha cambiado en todo el mundo durante el año que llevamos en pandemia. El teletrabajo llegó para quedarse por una buena temporada y asociado a esta nueva manera de trabajar, las comunicaciones interpersonales también lo han hecho.



Las reuniones de equipo ahora se hacen mediante programas que ofrecen la posibilidad de hacer una videollamada con múltiples participantes. La comodidad de reunirse desde casa es, sin duda, una de las grandes ventajas de este medio; y la -no- intimidad del hogar, la clara desventaja.



Esto último es lo que le pasó a una consultora informática con teletrabajo con múltiples reuniones periódicas por Zoom.



El pasado 27 de abril, Victoria Williams, de 33 años, de Liverpool (Reino Unido), le dijo a su madre que tenía una reunión de Zoom, aunque en realidad quería ver cómo actuaría su madre si fuera cierto.



La madre de Victoria, Janet, de 55 años, entró por la puerta, y trató de agacharse y arrastrarse por la cocina para evitar salir en el ángulo de la cámara, sin mucho éxito.



Victoria no podía dejar de reírse al ver a su madre escabullirse por el fondo.