Dani García por el lesionado Iñigo Vicente en una lista sin 'cachorros'

El centrocampista del Athletic de Bilbao, Dani García (c). EFE/ Miguel Toña/Archivo

Bilbao, 11 may (EFE).- El regreso de Dani García, tras su aislamiento por contacto cercano con un positivo por covid-19, y la baja de última hora de Íñigo Vicente, por una lesión muscular, son las principales novedades en la convocatoria del Athletic para partido liguero de este miércoles ante el Huesca en El Alcoraz.

En la citación, de solo 17 jugadores, Marcelino no ha incluido a ningún 'cachorro' del Bilbao Athletic para no interferir en la preparación del filial que dirige el exinternacional Joseba Etxeberria de cara a los play-offs de ascenso a Segunda División que arrancan este próximo de semana.

La ausencia de Íñigo Vicente, por "una sobrecarga muscular en la parte posterior del muslo izquierdo" que le han impedido "completar la sesión de entrenamiento de hoy", según informa el parte médico remitido por el Athletic, es la octava en la plantilla rojiblanca para el encuentro de mañana.

De las ocho, una, la de Íñigo Lekue, es por haber dado positivo por covid-19 la semana pasada, y siete por lesión. Además de Vicente, están lesionados, Ander Capa, Peru Nolaskoain y Oier Zarraga, a quienes ya se les ha acabado la temporada, Iker Muniain, Yuri Berchiche y Yeray Álvarez, quienes igual tampoco llegan a los dos últimos encuentros del curso.

Tampoco viajan a Huesca el tercer portero Iago Herrerín, de quien ya es oficial que abandonará el club a final de temporada; ni los 'cachorros' Nico Williams y Aitor Paredes, convocados en los últimos partidos.

Así, los 17 citados por Marcelino para medirse al Huesca, dos menos de los convocados frente a Osasuna, son Unai Simón; Oscar de Marcos, Unai Nuñez, Íñigo Martínez, Mikel Balenziaga; Alex Berenguer, Unai Vencedor, Mikel Vesga, Jon Morcillo; Oihan Sancet, Asier Villalibre; Jokin Ezkieta, Dani García, Unai López, Ibai Gómez, Raúl García e Iñaki Williams.