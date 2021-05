Cultura.- Disney+ renueva Big Sky por una segunda temporada

11/05/2021 Disney+ renueva Big Sky por una temporada 2 AUTONOMÍAS CULTURA DISNEY



Disney+ ha anunciado que Big Sky, serie creada por David E. Kelley, tendrá una segunda temporada y volverá a Star en toda Europa. La primera temporada está disponible ya en Disney+ a través de Star con nuevos episodios de estreno a partir del 21 de mayo.



Basada en la serie de libros The Highway de C.J. Box, la ficción está protagonizada por Katheryn Winnick como Jenny Hoyt y Kylie Bunbury como Cassie Dewell.



"Dos detectives privados, Cassie Dewell y Cody Hoyt, colaboran con Jenny, ex policía de la que Cody está separado, para buscar a dos hermanas a las que secuestra un camionero en una carretera perdida de Montana. Cuando descubren que no son las únicas chicas que han desaparecido en la zona, tienen que darse prisa para detener al asesino antes de que se lleve a más mujeres", reza la sinopsis de la serie.



https://www.youtube.com/watch?v=VdsPbZBn2WI



Junto a las mencionadas actrices, completan el reparto Brian Geraghty como Ronald Pergman, Dedee Pfeiffer como Denise Brisbane, Natalie Alyn Lind como Danielle Sullivan, Jesse James Keitel como Jerrie, John Carroll Lynchcomo as Rick Legarski y Ryan Phillippe como Cody Hoyt.



La ficción, producida por David E. Kelley, Elwood Reid, Ross Fineman y 20th Television en asociación con A+E Studios, cuenta con una primera temporada de 16 episodios actualmente en emisión. Reid, que se incorporó durante la segunda mitad de la primera temporada, será el showrunner de la próxima entrega.



Big Sky, que en Estados Unidos se emite en ABC, ha resultado ser un éxito de audiencia, convirtiéndose en la serie nueva más vista durante el otoño en espectadores totales y entre adultos de 18 a 49 años.