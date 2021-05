Cultura.- Boicot de Hollywood a los Globos de Oro tras las críticas por falta de diversidad y corrupción

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) lleva meses en el punto de mira después de que salieran a la luz sus cuestionables prácticas financieras, acusaciones de machismo y homofobia así como la ausencia de diversidad racial entre los miembros de su comité. NBC ha dado un paso al frente y ha anunciado que no emitirá la gala de 2022, un boicot al que ya se han sumado importantes compañías de la industria así como algunas estrellas, como Scarlett Johansson o Tom Cruise, que ha devuelto sus tres premios de la asociación que recibió en su momento.



NBC ha asegurado que, si bien no emitirá la gala del próximo año, deja la puerta abierta a la edición de 2023 siempre y cuando la institución aplique cambios en su organización. "Un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. NBC no emitirá los Globos de Oro de 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de emitir la gala en enero de 2023", apuntó la cadena en un comunicado recogido por Variety.



Scarlett Johansson fue una de las primeras estrellas en pronunciarse respecto a la polémica, animando a la industria a "alejarse" de la HFPA. "Como actriz que promociona una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios. En el pasado, esto a menudo significaba enfrentarme a preguntas sexistas y comentarios de ciertos miembros de la HFPA que rozaban el acoso sexual. Esa es la razón por la que yo, durante muchos años, me negué a participar en sus conferencias", afirmó en un comunicado.



"La HFPA es una organización que fue legitimada por personas como Harvey Weinstein para coger impulso de cara a los premios de la Academia y la industria hizo lo mismo. A menos que haya una reforma dentro de la organización, creo que es hora de que nos alejemos de la HFPA", añadió. Aún más drástica ha sido la decisión de Tom Cruise, que ha optado por devolver los tres Globos de Oro que ganó por 'Jerry Maguire', 'Magnolia' y 'Nacido el 4 de julio', dos como actor principal y otro como actor secundario.



LAS PLATAFORMAS DE STREAMING SE PRONUNCIAN



Netflix también ha dado la espalda a la HFPA, anunciando el cese de cualquier colaboración en colaboración con la organización. "Detendremos cualquier actividad con la organización hasta que se realicen cambios más significativos. Sabemos que hay muchos miembros bienintencionados que quieren un cambio real, y que todos tenemos trabajo que hacer para crear una industria equitativa e inclusiva. Pero Netflix y muchos de los talentos y creadores con los que trabajamos no pueden ignorar el fracaso colectivo de la HFPA para abordar estos problemas cruciales con urgencia y rigor", señaló Ted Sarandos, CEO de Netflix, en una carta.



A Netflix le siguió Amazon Studios, que en un comunicado anunció que "como el resto de la industria, estamos esperando una resolución sincera y significativa antes de seguir adelante".



WarnerMedia, propietaria de marcas como HBO o Warner Bros. Pictures, también ha roto relaciones con la institución. "Si bien aplaudimos la aprobación del plan por parte de los miembros de la HFPA para avanzar hacia una reforma radical, no creemos que el plan vaya lo suficientemente lejos para abordar la amplitud de nuestras preocupaciones, ni su calendario refleja la necesidad inmediata por la cual estos problemas deben abordarse. WarnerMedia Studios and Networks continuará absteniéndose de involucrarse directamente con la HFPA, incluidas sus conferencias de prensa autorizadas e invitaciones para cubrir otros eventos de la industria con talentos, hasta que se implementen estos cambios", afirma en un comunicado.



"También estamos pidiendo un fuerte compromiso con un cambio significativo en las conferencias de prensa con talentos. Somos muy conscientes de lo mucho que hemos tenido que presionar para asegurarnos de que tienen lugar conferencias de prensa con artistas y creadores negros. Además, nuestros equipos han soportado conferencias de prensa en las que a nuestros talentos se les hicieron preguntas sexistas, homófobas, sexistas y racialmente insensibles", agregó la compañía, que pide un "ambiente de trabajo profesional y "tolerancia cero ante el contacto físico inapropiado con los talentos y miembros del personal".



Estas respuestas llegan después de que la HFPA, en un intento de reconducir la situación y contrarrestar este boicot, anunciara que aprobara una reforma que incluye aumentar el número de personas negras en sus filas, así como restricciones respecto a los obsequios que los miembros pueden recibir y los pagos por trabajar en sus comités. Sin embargo, la gran mayoría de la industria ha considerado insuficientes sus propuestas y, por el momento, el futuro de los Globos de Oro está en el aire.