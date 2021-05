Coronavirus.- España incluye a Israel en la lista de países no afectados por las restricciones en las fronteras de la UE

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



España ha incluido a Israel en la lista de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea a través de las fronteras exteriores.



Así se recoge en la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, en la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.



De esta forma, y con la incorporación de Israel, la lista pasa a estar integrada por Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China. Asimismo, quedan exentos de restricciones los residentes de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y de Macao.



Esta decisión llega después de que el pasado 6 de mayo se aprobase una modificación de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea con el fin incluir a Israel en el listado de países cuyos residentes están exentos de restricciones.



Israel suspendió el uso obligatorio de mascarillas al aire libre hace tres semanas y, el pasado martes el Ministerio de Sanidad israelí señaló que el número de pacientes en estado grave por coronavirus en el país bajo de los cien por primera vez en diez meses.



El país ha registrado un descenso de las cifras de contagios y fallecidos desde el drástico repunte registrado a finales de enero. Hasta la fecha más de cinco millones de personas han recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.