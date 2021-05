Colombia.- La CIDH y la ONU muestran preocupación por los ataques con armas de fuego contra indígenas en Cali

Capturan a dos agentes de Policía en relación con la muerte de un joven de 19 años en el marco de las protestas



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas se han mostrado este lunes preocupadas por los ataques con armas de fuego contra indígenas que se registraron el domingo en la ciudad de Cali, en el marco de las protestas contra el Gobierno que vive Colombia desde hace casi dos semanas.



En este sentido, la CIDH ha manifestado su "profunda preocupación sobre ataques con armas de fuego en contra de la minga indígena ocurrido el 9 de mayo en Cali, dejando al menos ocho personas indígenas manifestantes heridas", ha alertado a través de su cuenta de Twitter.



Mientras que la representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, ha hecho un llamamiento "a la calma a todas las personas, especialmente en Cali, y al respeto a la vida y los derechos fundamentales".



"La garantía de Derechos Humanos se obtiene a través del diálogo y la no violencia. Urgimos: no más violencia", ha pedido, también a través de Twitter.



El domingo, vecinos del sur de Cali se enfrentaron a los indígenas tras días de bloqueos, dejando una decena de heridos. No obstante, y a pesar de los llamados de las autoridades a rebajar las tensiones, y del presidente, Iván Duque, para que regresen a sus territorios --principalmente el Valle del Cauca--, los indígenas han informado que permanecerán en la ciudad.



"No nos vamos a ir solo porque nos lo diga el alcalde o el Presidente. Aquí vamos a permanecer", ha indicado el coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jhoe Sauca, informa 'El Tiempo', mientras que ha denunciado una "campaña mediática muy negativa para desprestigiar el paro, para decir que esto es solo un paro indígena".



DOS POLICÍAS DETENIDOS POR LA MUERTE DEL JOVEN SANTIAGO MURILLO



Este lunes, el inspector de la Policía Nacional Jorge Ramírez ha confirmado que dos agentes de Policía han sido detenidos y serán desvinculados de la institución por su supuesta participación en la muerte del joven Santiago Andrés Murillo el pasado 1 de mayo.



Murillo, de 19 años, murió a causa de una herida de arma de fuego en el tórax durante las manifestaciones en Ibagué. "Estos dos uniformados quedan inmediatamente suspendidos de sus funciones, no obstante, la investigación fue asumida por el poder preferente de la Procuraduría", ha precisado Ramírez, recoge 'El Espectador'.



Asimismo, Ramírez ha precisado que dentro de la Policía se han abierto 62 investigaciones disciplinarias por presunta extralimitación de funciones en las protestas desde el pasado 28 de abril.



Las protestas que sacuden Colombia desde hace ya doce días y que se han cobrado al menos 27 muertes según el Gobierno --más de 40 según organizaciones civiles-- comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno del presidente Iván Duque, pero una vez retirada la misma, se mantienen siete reivindicaciones que estarán sobre la mesa en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Paro.