Birmania/Tailandia.- Detenidos en Tailandia tres periodistas birmanos tras cruzar la frontera

Tres periodistas birmanos han sido detenidos este martes en Tailandia tras cruzar la frontera entre ambos países en un intento por huir de la junta militar que se encuentra al frente del país desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.



Todos ellos han tenido que acudir al juzgado, tal y como ha informado Aye Chan Naing, director del medio para el que trabajan, quien ha pedido a las autoridades tailandesas que no sean deportados.



Birmania se encuentra atravesando una grave crisis desde que el Ejército detuvo a la entonces líder de 'facto' del país, Aung San Suu Kyi, lo provocó numerosas protestas y marchas a favor de la democracia.



La junta ha respondido mediante el uso de la fuerza y ha abierto fuego contra los manifestantes, además de llevar a cabo numerosos arrestos, que también han afectado a activistas y periodistas.



Los tres periodistas birmanos detenidos en suelo tailandés han sido arrestados en el marco de una redada llevada a cabo contra presuntos migrantes que habrían entrado de forma ilegal en el país. Todos trabajaban para la cadena Voz Democrática de Birmania, cuya licencia fue revocada en marzo, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'.



"Pedimos de forma urgente a las autoridades tailandesas que no devuelvan a estas personas a Birmania dado que su vida correría serio peligro", ha insistido Aye.



La cadena, no obstante, ha seguido emitiendo y difundiendo información a través de su página de Facebook y vía satélite. Más de 70 periodistas han sido detenidos desde el golpe militar, según varias organizaciones.