Aspirante presidencial descarta alianza electoral opositora en Nicaragua

Managua, 11 may (EFE).- El precandidato a la Presidencia de Nicaragua Arturo Cruz descartó este martes una alianza electoral entre los dos principales bloques de la oposición con miras a los comicios generales de noviembre, en los que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

Cruz, exembajador nicaragüense en Estados Unidos y precandidato a la Presidencia por la opositora Alianza Ciudadana, dijo a periodistas que las propuestas que han hecho a su grupo la otra ala opositora, la Coalición Nacional, "tal como se pretenden, no son aceptables".

Entre otros, esa coalición ha propuesto a la Alianza Cívica elegir un representante legal de común acuerdo, que las candidaturas a diputaciones se distribuirán en igual proporción de un 50 % cada bloque, y consensuar un método de selección de candidaturas que sea satisfactorio para ambas partes.

Ambos bloques tienen hasta mañana para solicitar ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por los sandinistas, el registro de constitución de alianzas de partidos políticos.

TRES OPCIONES OPOSITORAS

A juicio de Cruz, un académico y analista político, los comicios de noviembre serán a cuatro bandas: gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, Alianza Ciudadana, Coalición Nacional, y resto de partidos minoritarios encabezados por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

"Yo veo lo que siempre ha habido en Nicaragua: que básicamente se presentan varias opciones (electorales), y el pueblo nicaragüense, con su gran sabiduría, intuye donde votar en contra de Ortega y de eso se trata", señaló.

Para Cruz, que fue embajador en EE.UU. del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009, los nicaragüenses escogerán aquella casilla con posibilidades de derrotar en las urnas a los sandinistas.

"Al final vas a ver que va a haber una unidad en la práctica sobre la base de una de las plataformas (opositoras). Yo sí creo que va a haber esa unión que el pueblo de Nicaragua quiere, pero además de eso: ¿qué nicaragüense ya no decidió de votar contra Ortega? todos, hasta los mismos que se llaman sandinistas, (que) sólo están esperando la oportunidad para poder votar contra ellos", anotó.

"FSLN APUESTA A LA ABSTENCIÓN"

A juicio de Cruz, hijo del exmiembro de la Junta de Reconstrucción Nacional y luchador antisomocista, el fallecido Arturo Cruz Porras, que también fue embajador de Nicaragua en Washington durante el primer régimen sandinista (1979-1990), "el problema no es la dispersión del voto, (el problema) es la abstención y eso es lo que hay que pelear".

"Por eso hay que darle entusiasmo a la gente de que hay que salir al votar. La abstención es el juego estratégico de la pareja imperial", apuntó el aspirante, en alusión al presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Cruz sostiene que el FSLN tiene una base de apoyo de menos del 25 % del electorado y que "para revalidar su poder absoluto en la Asamblea Nacional, es decir, conseguir más de 57 diputaciones, necesitarían que al menos el 50 % del electorado opositor se abstenga de votar".

"Ellos (sandinistas) quieren que del 70 % de opositores que tiene el país, más del 40 % se abstengan en las próximas elecciones. De esa manera, su raquítico apoyo del 25 % se convierte casi mágicamente en mayoría", sostiene el político, para quien "el régimen quiere enfrentarse a una oposición debilitada, indecisa, insegura".

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Daniel Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.