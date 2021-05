AMP.- O.Próximo.- Israel alcanza 130 objetivos en Gaza, varios de Hamás, en respuesta a 200 cohetes recibidos

Las fuerzas israelíes informan de al menos seis civiles heridos en el impacto de un cohete en un edificio en Ashkelon



El lanzamiento de misiles de origen israelí continúa también sobre la Franja de Gaza, donde han fallecido 15 miembros de Hamás



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel haa afirmado haber alcanzado 130 objetivos en la Franja de Gaza en la madrugada de este martes al responder al lanzamiento de 200 cohetes lanzados desde el enclave hacia territorio israelí.



Entre los objetivos que el Ejército de Israel ha alcanzado, según ha comunicado, se encuentra la casa de un alto comandante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), una sede de inteligencia de Hamás, dos túneles de ataque y sitios de producción y de almacenamiento de cohetes y manufactura de armas, informa 'The Times of Israel'.



Asimismo, han asegurado que han matado a al menos 15 miembros del movimiento. Objetivos de la Yihad Islámica de Gaza también se han visto afectados por estos ataques.



A lo largo de la madrugada de este martes, desde la Franja de Gaza se ha continuado denunciando bombardeos procedentes de Israel. Según informa la agencia palestina WAFA, testigos presenciales han detallado ataques con cuatro misiles en el este de Jabalia, lo que ha causado graves daños materiales y cortes de electricidad en la zona.



Otros tres misiles han impactado en el oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja, y en una tierra agrícola al este de Al Fojari, al este de Jan Yunis. Además, aviones israelíes han atacado tierras en el vecindario de Al Zaytoun, al sur de Gaza, y se ha llevado a cabo una redada al norte de la misma ciudad.



También se han notificado disparos de proyectiles desde barcos israelíes hacia la playa de Beit Lahia, al norte de Gaza, y del bombardeo de un edificio de almacenamiento de mercancías en el barrio de Tal Al Hawa, al suroeste de la ciudad, informa la agencia palestina.



Israel ha achacado sus ataques a "represalias" contra Gaza por el lanzamiento de unos 200 cohetes desde las 18.00 horas (hora local) del lunes "hacia civiles en Jerusalén y en comunidades al sur de Israel". Las sirenas de alerta han sonado durante la madrugada en distintas comunidades, si bien el sistema de defensa Cúpula de Hierro ha logrado interceptar decenas de los lanzamientos y otros tantos han caído en campo abierto.



En Ashkelon, al sur, se han registrado seis civiles heridos por el impacto de dos cohetes de una veintena procedentes de la Franja en edificios de apartamentos, han condenado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Este ataque ha sido confirmado por Hamás, que ha indicado que el bombardeo a gran escala de esta ciudad se ha llevado a cabo en respuesta a los ataques de las FDI a un inmueble de apartamentos cerca de Gaza.



El portavoz internacional del Ejército, Jonathan Conricus, ha precisado que ve los lanzamientos de la Franja a Israel desde la tarde del lunes como "un ataque severo, un ataque que no quedará sin respuesta", ha subrayado en un vídeo publicado en el perfil de Twitter las FDI, recalcando que achacan los ataques a Hamás y están preparados para "varios escenarios".



700 HERIDOS Y 20 MUERTOS EL LUNES



Esta ola de bombardeos en la madrugada de este martes, sigue a los ataques y enfrentamientos de este lunes, que han dejado numerosos heridos y fallecidos en una nueva jornada de tensión.



En concreto, más de 20 palestinos han muerto y 700 han resultado heridos en los enfrentamientos de este lunes con la Policía israelí en Jerusalén Este y en los bombardeos de la aviación de Israel sobre la Franja de Gaza.



El Ministerio de Salud palestino ha informado en la madrugada de este martes de que a parte de los 21 fallecidos, entre ellos nueve menores, en bombardeos israelíes en Gaza, 788 personas han resultado heridas por "la agresión israelí en curso" en Cisjordania, incluido Jerusalén, y la Franja.



Los disturbios en Jerusalén, desarrollados principalmente en la Explanada de las Mezquitas --tercer lugar sagrado para los musulmanes--, se han saldado este lunes con 612 heridos, de los que 411 han sido trasladados a hospitales, mientras en los bombardeos en la Franja de Gaza han resultado heridas 95 personas, informa la agencia WAFA.



Por otro lado, la cartera de Salud palestina ha notificado de otros nueve heridos por balas de metal cubiertas de goma en el Complejo Médico Palestino en Ramallá, y otros 37 en la misma situación en el hospital de campaña de Qalandia.



Cerca de 30 personas también se han visto afectadas por balas reales, de goma o inhalación de gas lacrimógeno y se encuentran en el Hospital de Hebrón, mientras otras siete han resultado heridas por cuestiones similares y se reparten entre los hospitales de Jenin, Tulkarm, Beit Jala y Rafidia.



Por su parte, Media Luna Roja Palestina ha cifrado en más de 700 los heridos por los distintos incidentes entre palestinos y fuerzas israelíes, la mayoría de ellos, 600, en Jerusalén, donde la Policía israelí ha informado también de 32 agentes heridos, recoge 'The Times of Israel'.



Por otro lado, una protesta en solidaridad con los palestinos en la ciudad israelí de Lod ha acabado al final de la noche del lunes con un joven muerto a tiros y otros dos jóvenes heridos, sin que se haya determinado aún las circunstancias del tiroteo, según ha apuntado la Policía, y recoge 'The Jerusalem Post'.



CONDENA INTERNACIONAL



El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado este lunes en los "términos más enérgicos" el lanzamiento de cohetes, "en particular los ataques contra centros de población civil".



Guterres ha instado a todas las partes a que actúen con "máxima moderación" y ha manifestado su "preocupación" por los últimos acontecimientos en materia de seguridad, "que corren el riesgo de desencadenar otra escalada peligrosa que dé lugar a más violencia y pérdida de vidas", ha informado su portavoz, Stéphane Dujarric.



Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha condenado los ataques con cohetes a Israel y ha reafirmado su apoyo a una situación de "dos estados" en el conflicto, en una conversación con su homólogo y viceprimer ministro de Jordania, Ayman Safadi.



Ambos, según ha indicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, han coincidido en la "urgencia de la reducción" de los enfrentamientos en Jerusalén y la importancia de "preservar el 'status quo' histórico en los lugares sagrados de la ciudad santa".