Afganistán.- EEUU insta a los talibán a extender alto el fuego y a ordenar una "reducción significativa de la violencia"

EEUU apunta a que Estado Islámico estaría detrás del atentado contra una escuela de niñas de Kabul el sábado



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha acogido "con satisfacción" el anuncio de alto el fuego de los talibán en Afganistán, y ha instado a que "amplíen el alto el fuego y ordenen una reducción significativa de la violencia".



El Departamento de Estado estadounidense celebra "cualquier medida que permita al pueblo afgano un respiro de la violencia", ha precisado su portavoz, Ned Price, para amenazar con que "una vuelta a la violencia sería tan insensata como trágica" y recordar a los talibán que "la participación en la violencia no les dará legitimidad ni durabilidad".



Por el contrario, de abandonan la violencia se podrán "entablar negociaciones serias para determinar una hoja de ruta política para el futuro de Afganistán que conduzca a un acuerdo justo y duradero".



En este sentido, ha hecho un llamamiento a los talibán y a los dirigentes afganos "para que se comprometan seriamente en el proceso de paz en curso, a fin de garantizar al pueblo afgano un futuro libre de terrorismo y de violencia sin sentido".



"A nadie le interesa que Afganistán vuelva a caer en una guerra civil. No está en los intereses de los talibán, no está en los intereses del Gobierno de Afganistán, no está en los intereses de los vecinos de Afganistán, y ciertamente no está en los intereses del pueblo de Afganistán", ha subrayado Price durante una rueda de prensa.



La petición de Price se produce después de que el Gobierno y los talibán hayan anunciado este lunes un alto el fuego de tres días con motivo del Eid al Fitr, una festividad musulmana que marca el fin del Ramadán y que este año se celebra entre el 12 y el 13 de mayo, en medio del repunte de la violencia en el país y tras su negativa a un cese de hostilidades durante las conversaciones de paz.



Por otro lado, Estados Unidos ha condenado "el horrible atentado" contra una escuela de niñas en Kabul, cuyo balance de víctimas ya supera las 80, "la mayoría de ellas niñas en su adolescencia, asesinadas por nada más que perseguir una educación y un futuro mejor".



Aunque Price ha apuntado que están trabajando en la investigación del ataque, ha apuntado a que "Estado Islámico ha sido responsable de ataques similares contra



Por último, y en medio de la reciente escalada de violencia, Price ha insistido en que "aunque Estados Unidos está retirando sus tropas", no se está desvinculando de Afganistán, por lo que seguirán "utilizando instrumentos diplomáticos, económicos y humanitarios para garantizar que se mantengan los logros de los últimos 20 años, especialmente los conseguidos por las mujeres, las niñas y las minorías".