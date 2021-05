125-124. Westbrook bate la marca de Oscar Robertson, pero los Wizards pierden con los Hawks

Trae Young (d), base de los Hawks de Atlanta, fue registrado este lunes al atacar el aro que defiende Davis Bertans (i), alero letón de los Wizards de Washington, durante un partido de la NBA, en el State Farm Arena de Atlanta (Georgia, EE.UU.). EFE/Erik S. Lesser

Atlanta (EE.UU.), 10 may (EFE).- El base Russell Westbrook hizo historia este lunes al conseguir su triple-doble 182 como profesional para batir la marca de todos los tiempos que compartía con el legendario Oscar Robertson, pero su equipo de los Washington Wizards perdieron de visitantes 125-124 ante los Atlanta Hawks.

Westbrook aportó 28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias que le permitieron superar una marca que había durado intocable durante 47 años.

Sin embargo, su imagen final del partido fue la de ver como fallaba un intento de triple que podría haberle dado también la victoria a los Wizards, que jugaron sin el segundo máximo encestador de la liga, el escolta Bradley Beal, lesionado.

Westbrook completó su 182º triple-doble cuando logró un rebote con 8:29 minutos para el final del partido, completando su marcha de toda la temporada hacia un récord que se había mantenido desde 1974 y que durante mucho tiempo se consideró intocable.

El nueve veces All-Star y ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2016-17, con los Oklahoma City Thunder, estuvo imparable en todas las facetas del juego, pero especialmente a la hora de dar los pases de anotación.

Westbrook consiguió la asistencia número 8.000 en su carrera al principio de la primera, además de su trigésimo tercer doble-doble consecutivo desde el 1 de marzo.

Desde que comenzó la temporada, Westbrook ha logrado 56 dobles-dobles.

El base Trae Young anotó 36 puntos como líder de los Hawks el ala-pívot John Collins agregó 28 tantos, y el equipo de Atlanta se colocó con marca de 38-31, a medio juego de los New York Knicks en la lucha por el cuarto puesto de la Conferencia Este.

Washington (32-37) es décimo en el Este, lo que le daría a los Wizards el último lugar en el nuevo torneo de play-in de postemporada de la liga.

Beal tiene una distensión en el tendón de la corva izquierda y los Wizards dijeron el lunes temprano que también se perdería el próximo partido del equipo, una revancha en Atlanta el miércoles. Será examinado de nuevo antes del partido del viernes contra los Cleveland Cavaliers.

Washington pidió un tiempo muerto con 39,7 segundos restantes después de que los tiros libres de Collins pusieran a Atlanta arriba 125-122. Westbrook siguió presionando a un corredor y los Hawks pidieron tiempo muerto con 18.2 segundos por jugarse.

Westbrook protestó brevemente porque recibió una falta en la jugada, pero pudo ver un triple con 2 segundos por jugarse. Su tiro rebotó en el aro y Westbrook golpeó la pelota con fuerza contra el piso cuando terminó el partido.

El escolta serbio Bogdan Bogdanovich terminó con 25 puntos y el pívot suizo Clint Capela tuvo 22 rebotes con los Hawks, que ganaron el cuarto partido de los últimos cinco disputados.

Young anotó un triple para llevar la ventaja a 17 puntos cerca del final del tercero cuarto, pero después de que los Hawks se colocaron con 19, en el cuarto los Wizards reaccionaron y tuvieron la opción de haber conseguido la victoria.

El base brasileño Raúl Neto, que siguió de titular con los Wizards, aportó 12 puntos en los 31 minutos que disputó.

Neto anotó 6 de 11 tiros de campo, falló un intento de triple, y no fue a la línea de personal, además de capturar dos rebotes, dio dos asistencias, puso un tapón perdió un balón y cometió una falta personal.

El escolta Garrison Mathews comenzó como titular en lugar de Beal, terminando con tres puntos en 14 minutos.