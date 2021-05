12 de Octubre y Huachipato, duelo de punteros en Asunción

12 de Octubre también obtuvo un empate ante los chilenos (0-0) en la ida, con lo que la vuelta se presenta abierta y seguida horas después por el encuentro entre San Lorenzo y Rosario Central, en la cancha del primero, el más necesitado del grupo. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 11 may (EFE).- El 12 de Octubre paraguayo y el chileno Huachipato protagonizan este miércoles en Asunción un duelo entre los cabezas del Grupo A de la Copa Sudamericana, ambos con cinco puntos y la misma cantidad de goles a favor y en contra.

Rosario Central los escolta con cuatro enteros y el también argentino San Lorenzo en la cola con uno, el que sumó la pasada semana en Buenos Aires y precisamente ante 12 de Octubre, que igualó el partido tras ir perdiendo por la mínima.

12 de Octubre también obtuvo un empate ante los chilenos (0-0) en la ida, con lo que la vuelta se presenta abierta y seguida horas después por el encuentro entre San Lorenzo y Rosario Central, en la cancha del primero, el más necesitado del grupo.

Los de la ciudad paraguaya de Itauguá reaparecen en la Sudamericana tras el 3-1 sufrido en la pasada jornada del Apertura local ante el líder, Libertad, que el jueves enfrentará, también en fase de grupos de la Sudamericana, con el Newell's Old Boys argentino.

Un resultado que mantiene en la zona gris de la tabla al conjunto que dirige Pablo Sarabia, que no obstante ha logrado establecer entre sus hombres un juego que hace de la necesidad virtud, con el cerrojo a la espera del contragolpe.

Unas armas con las que se verá un Huachipato igual de obligado a sumar para afianzar el camino a octavos del torneo.

El equipo orientado por Juan José Luvera viene de arrancar un empate a Curicó Unido y, al igual que 12 de Octubre, transita en la parte media de la clasificación.

El partido será en el estadio Luis A.Giagni a las 18.15 hora local (23.15 GMT) y estará arbitrado por el brasileño Flavio Souza.