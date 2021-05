119-116. Curry pierde el duelo con Clarkson, pero los Warriors vence a los Jazz

En la imagen un registro de Stephen Curry, base estrella de los Warriors de Golden State, quien aportó 36 puntos en el triunfo de su equipo 119-116 sobre los Jazz de Utah. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 10 may (EFE).- El base Stephen Curry anotó 36 puntos como líder de los Warriors de Golden State que se impusieron por 119-116 al Utah Jazz y se mantuvieron en el octavo puesto de la Conferencia Oeste con un puesto asegurado en el torneo de entrada a los playoffs.

Aunque Curry no tuvo su mejor inspiración encestadora desde fuera del perímetro falló 10 de 13 intentos y perdió el duelo individual con el base Jordan Clarkson del Jazz, que anotó 41 y capturó siete rebotes, al final hizo posible la victoria que los Warriors necesitaban.

Junto a Curry, otros cuatro jugadores de los Warriors tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta reserva Jordan Poole que logró 20 tantos, incluidos cuatro triples.

Mientras que el pívot Kevon Looney con 13 rebotes fue el mejor de los Warriors dentro de la pintura y el veterano ala-pívot Draymond Green logró un doble-doble de 12 puntos, 10 asistencias, capturó seis balones bajo los aros y tuvo dos robos.

Los Jazz, que siguieron sin el escolta estrella Donovan Mitchell y el base Mike Conley, lucharon hasta el final y estuvieron cerca de completar la remontada después que alero croata Bojan Bogdanovic aportase 27 tantos, seis rebotes, dos asistencias y dos recuperaciones de balón.

El pívot francés Rudy Gobert también destacó en el juego interior con un doble-doble de 10 rebotes y 16 rebotes, incluidos 12 defensivos, que al final no pudieron evitar la derrota del Jazz (50-19) que siguen líderes de la Conferencia Oeste y con la mejor marca de la liga.

El Jazz, que acabó el cuarto periodo con un parcial de 30-41, al final no pudo evitar la derrota que le costó romper la racha de cinco triunfos consecutivos.