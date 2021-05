115-110. Ante los Pelicans, Brooks y Valanciunas aseguran a los Grizzlies el torneo play-in del Oeste

Dillon Brooks, alero de los Grizzlies de Memphis, fue registrado este lunes al superar la marca de Naji Marshall, alero de los Pelicans de Nueva Orleans, durante un partido de la NBA, en el FedEx Forum de Memphis (Tennessee, EE.UU.). EFE/Karen Pulfer Focht

Memphis (EE.UU.), 10 may (EFE).- El alero Dillon Brooks anotó 23 puntos como líder del ataque balanceado de los Memphis Grizzlies que se impusieron por 115-110 a los New Orleans Pelicans y aseguraron un puesto en el torneo de play-in de la Conferencia Oeste.

Mientras que el pívot lituano Jonas Valanciunas, que le ganó el duelo el español Willy Hernangómez, que salió de titular, con los Pelicans, aportó un doble-doble de 20 puntos, 11 rebotes y cinco tapones que también ayudaron a los Grizzlies a asegurar la victoria y el pase al torneo de entrada en los playoffs.

El alero Kyle Anderson tuvo 14 puntos y cuatro tapones, mientras que el base titular Ja Morant acabó con un doble-doble de 12 tantos y 12 asistencias.

El escolta Nickeil Alexander-Walker, que salió de reserva, lideró a los cortos Pelicans con 18 puntos, mientras que Hernangómez tuvo 15 puntos y ocho rebotes.

Hernangómez disputó 24 minutos en los que anotó 6 de 14 tiros de campo y 3 de 6 desde la línea de personal, además de repartir cuatro asistencias, perdió dos balones y cometió tres faltas personales.

El ala-pívot James Johnson y el pívot reserva Jaxson Hayes anotaron 13 puntos cada uno.

Los Pelicans no contaron con los máximos anotadores, el alero Zion Williamson y el ala-pívot Brandon Ingram. El escolta Josh Hart, quien promedia 9,2 puntos y ocho rebotes, y el centro Steven Adams también se sentaron al estar lesionados.

Además de tener las bajas de cuatro de los cinco titulares, los Pelicans también les tocó jugar partidos en noches seguidas después de haber conseguido la victoria de visitantes ante los Charlotte Hornets.

Solamente con las ausencias de Williamson e Ingram, los Pelicans se quedaban sin 51 puntos de promedio.

Pero Nueva Orleans resultó ser una dura prueba en el duelo contra los Grizzlies que necesitaban del triunfo.

Los Pelicans borraron un déficit del medio tiempo al anotar al 50 por ciento en los primeros seis minutos del tercer cuarto. Memphis falló todos menos uno de sus primeros 10 tiros a canasta.

Morant, quien se erigió en el líder del equipo en los momentos decisivos, anotó ocho puntos seguidos para poner a Memphis dentro de 88-86 entrando en el cuarto.

Memphis finalmente construyó su ventaja a nueve en los minutos finales y aseguró la victoria que les ayudó a romper cinco derrotas consecutivas ante los Pelicans.

Gracias a su juego defensivo, que les permitió poner 10 tapones en la primera mitad, la mejor marca desde que también tuvieron 10 ante el Utah Jazz, en el 2010, los Grizzlies dejaron su marca en 35-33, novenos en la Conferencia Oeste.