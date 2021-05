VÍDEO: Balcanes.- Borrell pide impulsar la relación política con los Balcanes y lograr avances antes de verano

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido este lunes aumentar la relación política con los Balcanes y acercar la región a la UE logrando avances antes de verano, en medio del bloqueo a la senda europea de Albania y Macedonia del Norte.



Tras la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores que ha abordado la situación en los Balcanes, el jefe de la diplomacia europea ha extendido la mano a los Estados miembros para que en su conjunto vean la región con "perspectiva geopolítica" y pongan de su parte para avanzar en la relación con los socios balcánicos.



"Estamos de acuerdo en el principio y las bases y espero ahora propuestas concretas para avanzar. No vamos a estar dos años sin tener los Balcanes en la agenda. Antes de verano habrá un nuevo encuentro y si hay propuestas se estudiaran, hay que seguir manteniendo este impulso", ha defendido el Alto Representante tras una reunión que será la antesala de una cena de trabajo que mantendrá la próxima semana en Bruselas con mandatarios de la zona.



Estas declaraciones llegan en un momento en el que el proceso de Ampliación está bloqueado con Albania y Macedonia del Norte por el veto de Bulgaria, la perspectiva europea de Serbia y Montenegro no avanza, al igual que el diálogo entre Belgrado y Pristina, mientras que Bosnia y Herzegovina vive una grave crisis institucional.



Durante la reunión, la inmensa mayoría de ministros de Exteriores del bloque se ha expresado a favor de abrir las negociaciones de acceso con Tirana y Skopie, pendientes pese a recibir luz verde de los Veintisiete en marzo de 2020. Igualmente, Borrell se ha mostrado contrario a desligar el proceso de Albania y Macedonia, que hasta ahora han ido de la mano en la senda comunitaria, como sugirió el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi.



En concreto sobre el veto que ejerce Sofía, el Alto Representante ha asegurado que los Veintisiete han pedido a las partes que alcancen un "acuerdo aceptable" que zanje las disputas y se convoque "pronto" la primera conferencia intergubernamental que da el pistoletazo de salida a las negociaciones de acceso.



Antes de empezar el verano la UE también espera que se retome el diálogo entre Serbia y Kosovo para la normalización de sus relaciones, un proceso 'sine qua non' para sus aspiraciones europeas. A este respecto, Borrell ha insistido en que no puede dilatarse el asunto, aunque entiende que el nuevo Ejecutivo kosovar quiera preparase bien para las nuevas rondas de negociaciones, como adujo el primer ministro, Albin Kurti, en una visita a Bruselas hace dos semanas.



Por su parte, España ha insistido durante la reunión en la apertura de las negociaciones con Tirana y Skopie, tras defender que cumplen con todos los requisitos. "Estamos a la espera de poder hacerlo y espero que sea a la mayor brevedad", ha señalado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya en rueda de prensa.



En esta línea, la ministra española ha defendido que hay que poner "más energía política" y pasar a las siguientes etapas en la perspectiva europea de los Balcanes. "Prácticamente todos hemos hecho un llamado para abrir la vía de acceso formal", ha indicado, al tiempo que sobre la situación de Kosovo ha subrayado que todo pasa por el diálogo bilateral con Belgrado.



Su homólogo alemán, Heiko Maas, ha apoyado esta línea, insistiendo en que la UE debe cumplir sus compromisos con la región y explicar todo el apoyo que da en el terreno para superar situaciones como la crisis por la pandemia. "Si no somos cuidadosos, perderemos los Balcanes occidentales", ha avisado en declaraciones tras el Consejo de Asuntos Exteriores.



