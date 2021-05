Vacuna contra covid y gripe ilusiona, mientras América quiere más inmunidad

Trabajadores de la Salud aplican la vacuna contra la Covid-19 a personas mayores hoy, en la sede del Partido Unace, en San Lorenzo (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Redacción Internacional, 10 may (EFE).- Una farmacéutica de Estados Unidos anunció este lunes que una vacuna que protege contra la covid-19 y la gripe estacional está dando buenos resultados, en medio del esfuerzo que hacen todos los países de América y del resto del mundo para avanzar en la inmunización contra el coronavirus, que ya deja 158,5 millones de casos y 3,2 millones de muertos en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con la farmacéutica Novavax, los estudios preclínicos en animales han arrojados resultados prometedores de su vacuna y se prevé que antes de terminar este año empezarán los estudios clínicos.

“A pesar de tasas bajas durante la pandemia de la covid-19, la gripe sigue siendo un riesgo significativo para la salud pública global y la necesidad de vacunas versátiles y más efectivas es más importante que nunca”, señaló el presidente de Investigación y Desarrollo de Novavax, Gregory M. Glenn, al referirse a la utilidad de desarrollar una vacuna con doble efecto.

La vacuna de Novavax, que ha recibido ayuda de la Operación Warp Speed del Gobierno estadounidense, no utiliza la tecnología de ARN mensajero, como en el caso de Pfizer y Moderna, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar respuesta inmunológica.

A eso se suma la aprobación al final de la tarde de la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer para adolescentes mayores de 12 años en EE.UU., que así se une a Canadá como los únicos países del mundo en permitir dichos inmunizantes en personas de dicha edad.

CHILE HACE LLAMADO A LA VACUNACIÓN

En medio de los esfuerzos que hace el mundo para inmunizar a la mayor cantidad de personas, en América Latina llamó hoy la atención el llamado hecho por Chile para que los jóvenes se vacunen lo más pronto posible de cara a las elecciones municipales y constituyentes del próximo fin de semana.

"No dejen pasar el tiempo. Están las vacunas y está el personal, ahora depende de ustedes", instó a los jóvenes la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Para esta semana fueron convocadas a vacunación en ese país las personas de entre 35 y 39 años, después de que el Gobierno anunciara hace varios días que debía acelerarse el proceso ante la alta cantidad de votantes que saldrá a las calles. El objetivo de las autoridades sanitarias es que unas 9,3 millones de personas hayan recibido al menos una dosis de la vacuna antes de los comicios.

Chile lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos y rápidos del mundo: ha administrado una dosis a más del 56 % de la población (más de 8,5 millones de personas) y es el segundo con mayor porcentaje de población completamente vacunada, más de un 47 %, según datos de la Universidad de Oxford.

El país suramericano, con más de 1,2 millones de contagiados y 27.318 muertos en la pandemia, soportó hace poco el momento más agudo de una segunda ola de contagios, pero la disminución de la crisis y el avance de la vacunación llevaron a un desconfinamiento gradual del país después de tener a más 90 % de la población en cuarentena total.

PARAGUAY INICIA NUEVA FASE EN LA INMUNIZACIÓN

En Paraguay empezó este lunes otra fase del plan de vacunación, después de que hace algunas semanas el país fuera sacudido por movilizaciones en contra del Gobierno por el retraso en las inmunizaciones y la crítica situación del sector de la salud.

La nueva fase incluye la aplicación de la vacuna anticovid a los mayores de 70 años, en medio de una segunda ola de contagios con picos que desbordan el sistema sanitario.

En ese país, que con 7 millones de habitantes totaliza durante la pandemia más de 297.000 contagios y más de 7.100 muertos, un poco más de 153.000 personas han recibido alguna de las dos dosis, según el Ministerio de Salud.

Por su parte, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela solicitó a EE.UU. incluir al país en una posible donación de vacunas a naciones latinoamericanas porque, argumentó, a Venezuela ha llegado menos del 10 % de las vacunas requeridas.

Mientras, el Gobierno de Perú informó que está realizando gestiones para obtener vacunas contra la covid-19 del laboratorio AstraZeneca sobrantes en EE.UU.

VACUNACIÓN EN EL METRO DE NUEVA YORK

De otro lado, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este lunes que el proceso de vacunación se trasladará a algunas de las principales estaciones de metro y de trenes a partir de esta semana. Quienes se vacunen recibirán un billete de metro o de tren gratis.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo a su vez que también se regalarán entradas al zoológico de El Bronx, los Jardines Botánicos, el Acuario o el Lincoln Center a todos aquellos que acepten ser vacunados.

"Tenemos que hacer que sea más fácil, que sea más divertido, y que sea más local", dijo De Blasio sobre la vacunación en el estado, donde más de un 48 % de la población (9,6 millones de personas) han recibido al menos una vacuna, mientras que casi un 40 % (7,8 millones de personas) ya completaron el proceso.

Este lunes también se informó que la ciudad de Washington levantará el 11 de junio todas sus restricciones, debido a un notable descenso de la cifra de contagios mientras sigue avanzando la vacunación, que de todas formas no alcanza a la mitad de la población.

Según los datos del diario The Washington Post, el porcentaje de ciudadanos completamente vacunados en la capital está en el 34,2 %.

Entre las urbes que tratan de retornar a la normalidad también está Ciudad de México, que hoy empezó una nueva etapa con la entrada en vigencia del llamado semáforo amarillo (riesgo medio de contagios), el nivel más bajo de toda la pandemia.

Mientras varios países latinoamericanos siguen afrontando toques de queda y momentos críticos, la capital mexicana inició así una reapertura paulatina de fiestas infantiles, convenciones hoteleras, de estadios y eventos de entretenimiento, además de aumentos de aforo en restaurantes, comercios y cines.