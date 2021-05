Unión La Calera se juega la vida ante el Flamengo en la Copa Libertadores

Imagen de archivo del entrenador de Flamengo Rogerio Ceni. EFE/Joedson Alves/Arhivo

Santiago de Chile, 10 may (EFE).- El chileno Unión La Calera buscará revancha este martes en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores recibiendo al poderoso Flamengo de Brasil, partido clave para los locales que se juegan una de sus últimas oportunidades para despegar del fondo del Grupo G y entrar en la competencia por clasificar a la siguiente ronda del torneo.

El camino no está nada fácil para los cementeros: en su visita al Estadio Maracaná cayeron por 4-1 ante el Flamengo y solo acumulan un punto en tres partidos disputados, mientras que el cuadro brasileño se ubica primero en la tabla con nueve puntos tras ganar tres de tres en el torneo internacional.

Los dirigidos por Luca Marcogiuseppe deberán desplegar su mejor fútbol para superar al mengao, aunque el plantel llegará golpeado a defender la cancha del Estadio Nicolás Chahuán.

En el plano local, Unión La Calera cayó por una goleada de 3-0 frente a la Universidad Católica, duro tropiezo al que además se suma la incertidumbre respecto al experimentado volante Jorge Valdivia, que dejó el partido ante a los cruzados con molestias en su cabeza.

Con todo, Unión La Calera no renuncia a la posibilidad de seguir en carrera y saldrá a jugarse la vida contra el invicto de su grupo.

Por su parte, Flamengo no solo llega sin derrotas a enfrentar a La Calera, sino también motivado tras vencer por 4-1 al Volta Redonda por la semifinal del campeonato brasileño de la Serie A, con dos goles del ariete Gabriel Barbosa.

Esa es una de las máximas preocupaciones de Marcogiuseppe: Barbosa también le convirtió dos tantos en el partidos jugado en Brasil y es uno de los artilleros más productivos del torneo.

Exclusivo líder del grupo, al mengao le siguen el Liga Deportiva Universitaria de Quito con cuatro puntos y el argentino Vélez Sarsfield con tres unidades.

Alineaciones probables:

- Unión La Calera: Alexis Martín Arias; Simón Ramírez, Christian Vilches, Santiago García, Yerco Oyanedel; Matías Fernández, Matías Laba, Érick Wiemberg; Jeisson Vargas; Octavio Rivero, Andrés Vilches.

Entrenador: Luca Margogiuseppe.

- Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, Willian Arao, Gustavo Henrique, Filipe Luis; Gerson da Silva, Diego Ribas; Éverton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta; Gabriel Barbosa, Bruno Henrique.

Entrenador: Rogerio Céni.

Árbitro: el colombiano Andrés Rojas, apoyado por sus compatriotas Alexander Guzmán, Sebastián Vela y Bismark Santiago.

Estadio: Nicolás Chahuán de La Calera, Región de Valparaíso, Chile.

Hora: 20.30 (00.30 GMT).